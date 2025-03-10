10 марта: какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать, приметы
10 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Кодрата, Киприана, Ники, Галины и других. До конца года остается 296 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 10 марта и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
Во время гонений на христиан в III веке благочестивая женщина Руфина бежала в горы из Коринфа, где родила сына Кодрата и вскоре умерла. Младенец чудесным образом был сохранен: его кормила сладкая роса, опускавшаяся с облаков. Кодрат вырос в пустыне, впоследствии встретил христиан, принял веру, научился грамоте и овладел врачебным искусством. Он любил уединение и проводил большую часть времени в молитве.
Во время правления императора Декия военачальник Иасон схватил Кодрата и его друзей, подвергнув их допросам и пыткам. Святые оставались непоколебимыми в вере, и по приказу Иасона их бросили на растерзание зверям, но те их не тронули. Тогда мучеников волочили по улицам и приговорили к усечению мечом, позволив им сначала помолиться. Ученики святого Кодрата также приняли мученическую смерть, а вместе с ними за Христа пострадали и многие благочестивые женщины.
Что нельзя делать 10 марта
Продолжается Великий пост, а это значит, что верующим не разрешена пища животного происхождения - мясо, молоко, яйца, сливочное масло. Также Церковь рекомендует максимально сосредоточиться на духовной жизни и избегать сплетен, ссор, бесполезной потери времени и лишних развлечений.
Также в этот день есть определенные народные запреты:
- Не следует проводить никаких хирургических вмешательств.
- Стоит воздержаться от крупных расходов.
- Желательно не отказывать тем, кто просит помощи.
- Не следует устраивать громкие забавы, празднования или петь песни.
Весной много примет связано с поведением птиц (фото: Freepik.com)
Народные приметы и традиции 10 марта
- Если облака быстро бегут по небу - будет тепло, но будет дождливо.
- Вернулись аисты - значит, весна окончательно наступила.
- Пасмурное небо свидетельствует о приближении оттепели.
- Если ветер холодный - зима еще продержится несколько дней.
- Гроза в этот день предвещает богатый урожай.
- Дверь неожиданно с петель сорвалась - это предвещает беду для семьи.
- Если капусту и помидоры высадить, то это сулит хороший урожай
У кого День ангела 10 марта
10 марта день Ангела празднуют те люди, кто носит следующие имена:
Анастасия, Василиса, Виктор, Викторин, Галина, Дмитрий, Диодор, Дионисий, Клавдий, Кодрат, Крискент, Киприан, Леонид, Никифор, Ника, Павел, Папий, Руфин, Саторин, Серапион, Феодора.
Также 10 марта в Украине отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
Вас может заинтересовать
- Все самые важные церковные праздники в марте 2025 года
- Какие спиртные напитки можно пить в Великий пост, а какие - под строгим запретом
- Какие дела можно делать по дому в церковные праздники
При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.