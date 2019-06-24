Яжемати веселилася, поки дитина страждала: деталі шокуючого інциденту в Києві

У Києві немовля отримало опік поки мати пиячила – всі подробиці (колаж РБК-Україна)

У Києві новонароджена дівчинка отримала опік, поки мати розважалася

У Києві немовля отримало опік поки мати пиячила у парку разом з місцевими жителями. Як повідомляється, дитина була госпіталізована з опіками обличчя. Очевидці повідомляють, що немовля "брало участь" у заході. Фотографії з місця події були опубліковані в співтоваристві "Київ Оперативний" в Facebook.

Як повідомляється, дитина весь день провела на сонцы через що, ймовірно, і отримала опік.

"Час - 19:37. На вулиці в тіні +31. Місцева алкашня з молодою #яжемати чудово бухала цілий день. У скверику. Все б нічого, тільки в цьому святі життя брало участь немовля. У колясці. Дівчинці - місяць. Опік обличчя", - розповідає свідок інциденту.

У Києві немовля отримало опік поки мати пиячила – всі подробиці (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Поліція прибула на "свято життя" тільки після дзвінка продавців з сусіднього магазину, які побачили, що відбувається.

"Поліцію, а вона їхала півтори години, викликали продавці з сусіднього ларька, які вийшли на перекур. Не дивуюся байдужості перехожих, але від позиції патруля - в шоці: диктували горе матері, що писати "...обіцяю більше так не робити". Підсумок: швидка забрала дитину в опіковий центр", - додали в повідомленні.

У Києві немовля отримало опік поки мати пиячила – всі подробиці (скріншот: facebook.com/KyivOperativ)

У мережі вибухнув справжній скандал через інцидент. Практично всі вважають, що жінку треба позбавити батьківських прав:

Я завжди задаю собі одне і те ж питання в таких ситуаціях: чому таким Бог дає дітей, а нормальним сім'ям немає??? Як можна не цінувати те, що тобі дано на цій землі?? Велике щастя мати здоров'я та повноцінну сім'ю!

Так перехожим звідки знати, скільки годин коляска стоїть? І мало хто заглядає всередину чужих колясок. Ось продавці магазинів якраз і спостерігали це кілька годин поспіль, і все правильно зробили, викликавши швидку і поліцію.

Не платіть кошти за народження дітей! Щоб такі безмозкі самки не розмножувалися!

Примусову стерилізацію таким дамам! Дитину забрати! Наступного разу вона може вже і не вижити. Або з голоду помре, або буде зґвалтована її ж дружками! Чому у них не забирають дітей?

Поліція - марна стаття бюджету.

Яскрава ілюстрація наслідків вдовбування молодим дурочкам в голову: "Материнство не привід обмежувати себе в чому-небудь, ведіть звичний спосіб життя і т. д. і т. п.". Материнство, на жаль, не просто привід, а необхідність обмежувати. Але не дурними дієтами, а повністю змінити свій улюблений спосіб життя. Не шлятися по ТРЦ - повітря з тих систем вентиляції ніяк не сприяє хорошому сну і здоров'ю малюка. Не бухати в парках та на дитячих майданчиках. Не годинами висіти в телефоні і на телефоні. Не так вже довго терпіти, але якщо вже вирішили обзавестися дитиною, то доведеться обирати між своїми звичками і необхідністю дивитися під кутом інтересів дитини. Їй не потрібні походи по магазинах і аромати задушливого асфальту, курній трави і вихлопним газам, зараз взагалі розумніше гуляти десь на балконі, якщо не сонячна сторона. І повідбирати москітні сітки для колясок, через них вентиляція в цю спеку гірше і дитину можна просто вбити.

Мало ціни на алкоголь підняли!!! Треба с*ка зробити 0,5 за 300-400 грн. Може хоч тоді не бухати буде вигідніше... і безпечніше для дітей ось такого лайна!!!:(

Що таке, кому що не подобається? Гетеросексуальна баба, народила дитину від гетеросексуального чоловіка. Традиційна сім'я ж!

Божечки, бідна дитина, ось таким створінням треба робити відразу аборт і матку взагалі видаляти, щоб не народжували дітей, а ті так не мучилися. Нехай зайчик маленький одужує.

Це не мати, а дичина!

У Києві немовля отримало опік поки мати пиячила – всі подробиці (скріншот: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що раніше малолітня дитина випала з 8-го поверху. Батько відволікся і не помітив, як дитина випала з вікна.

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