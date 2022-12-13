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“Нельзя противиться”: Ломаченко разозлил украинцев "православным" постом

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Украина, Вторник 13 декабря 2022 12:06
“Нельзя противиться”: Ломаченко разозлил украинцев "православным" постом Василий Ломаченко (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Василий Ломаченко показал новое фото из церкви УПЦ МП и написал неоднозначный "православный" пост, который не очень понравился подписчикам боксера в Instagram.

Какие слова Ломаченко разозлили украинцев - читайте в нашем материале.

Что написал боксер

13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, в своем аккаунте Ломаченко опубликовал снимок, на котором он прислуживает в церкви УПЦ МП.

"Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задание, мы должны знать, что всякое дело здесь, на земле, во вселенной - дело от Господа, и нам надлежит исполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились", - написал знаменитый боксер под фото.

"Нужно помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божией, и труд наш принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы себе это уясним, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и Его воле", - добавил он.

“Нельзя противиться”: Ломаченко разозлил украинцев &quot;православным&quot; постом

Ломаченко в церкви (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Как отреагировали фанаты Василия на его пост

Большинство фоловеров Ломаченко возмутились его публикацией. В частности его упрекнули в поддержке УПЦ МП, священники которой неоднократно попадались на поддержке полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Мы собрали несколько самых безобидных комментариев под публикацией Олимпийского чемпиона.

  • Фанатик с промытой кукушкой...
  • Ой, Вася, п*здуй у рашку і там насипай!
  • Вася, а ти любиш рюзькіх?
  • Розкажи це сотням тисяч загиблих від р*снявої мерзоти!
  • То есть то, что сейчас убивают наших людей, - это тоже воля твоего господа?
  • Завербований...
  • Вася! Бог - это любовь (в самом большом понимании этого слова). А не дед с бородой.
  • Був чемпіоном, а став якимось помошніком діда в платті...
  • Вась, и к твоим попам придут, не переживай
  • Ломаченко упал в моих глазах ниже пола, даже уровень плинтуса повыше будет.

Добавим, что в начале декабря Ломаченко показал фото, как он в Киево-Печерской Лавре печет проскурки. Тогда он тоже нарвался на критику.

“Нельзя противиться”: Ломаченко разозлил украинцев &quot;православным&quot; постом“Нельзя противиться”: Ломаченко разозлил украинцев &quot;православным&quot; постом“Нельзя противиться”: Ломаченко разозлил украинцев &quot;православным&quot; постом

Ломаченко печет проскурки для прихожан УПЦ МП (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Отметим, что позиция Ломаченко относительно России до сих пор понятна не всем. Так, с первых дней полномасштабного вторжения боксер пошел в территориальную оборону своего родного города Белгорода-Днестровского. Также он поддерживает ВСУ.

“Нельзя противиться”: Ломаченко разозлил украинцев &quot;православным&quot; постом

Ломаченко - один из самых лучших боксеров в мире (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Однако вместе с тем он является фанатом филии российской православной церкви в Украине, многие попы которой до сих пор любят Путина и восхваляют РФ.

А еще боксер занимает позицию "за мир во всем мире" (даже когда все преступления россиян против мирных жителей нашей страны доказаны) - и эта позиция тоже не очень понятна большинству украинцев.

“Нельзя противиться”: Ломаченко разозлил украинцев &quot;православным&quot; постом

Пост Ломаченко от 24 февраля 2022 года

Ранее в интервью Styler Антин Мухарский объяснил, почему нельзя выгонять московских попов силой.

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Василий Ломаченко УПЦ МП