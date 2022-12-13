“Нельзя противиться”: Ломаченко разозлил украинцев "православным" постом

Василий Ломаченко показал новое фото из церкви УПЦ МП и написал неоднозначный "православный" пост, который не очень понравился подписчикам боксера в Instagram.

Что написал боксер

13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, в своем аккаунте Ломаченко опубликовал снимок, на котором он прислуживает в церкви УПЦ МП.

"Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задание, мы должны знать, что всякое дело здесь, на земле, во вселенной - дело от Господа, и нам надлежит исполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились", - написал знаменитый боксер под фото.

"Нужно помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божией, и труд наш принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы себе это уясним, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и Его воле", - добавил он.

Ломаченко в церкви (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Как отреагировали фанаты Василия на его пост

Большинство фоловеров Ломаченко возмутились его публикацией. В частности его упрекнули в поддержке УПЦ МП, священники которой неоднократно попадались на поддержке полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Мы собрали несколько самых безобидных комментариев под публикацией Олимпийского чемпиона.

Фанатик с промытой кукушкой...

Ой, Вася, п*здуй у рашку і там насипай!

Вася, а ти любиш рюзькіх?

Розкажи це сотням тисяч загиблих від р*снявої мерзоти!

То есть то, что сейчас убивают наших людей, - это тоже воля твоего господа?

Завербований...

Вася! Бог - это любовь (в самом большом понимании этого слова). А не дед с бородой.

Був чемпіоном, а став якимось помошніком діда в платті...

Вась, и к твоим попам придут, не переживай

Ломаченко упал в моих глазах ниже пола, даже уровень плинтуса повыше будет.

Добавим, что в начале декабря Ломаченко показал фото, как он в Киево-Печерской Лавре печет проскурки. Тогда он тоже нарвался на критику.

Ломаченко печет проскурки для прихожан УПЦ МП (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Отметим, что позиция Ломаченко относительно России до сих пор понятна не всем. Так, с первых дней полномасштабного вторжения боксер пошел в территориальную оборону своего родного города Белгорода-Днестровского. Также он поддерживает ВСУ.

Ломаченко - один из самых лучших боксеров в мире (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Однако вместе с тем он является фанатом филии российской православной церкви в Украине, многие попы которой до сих пор любят Путина и восхваляют РФ.

А еще боксер занимает позицию "за мир во всем мире" (даже когда все преступления россиян против мирных жителей нашей страны доказаны) - и эта позиция тоже не очень понятна большинству украинцев.

Пост Ломаченко от 24 февраля 2022 года