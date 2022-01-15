Житловий хмарочос із квартирами за 5 млн доларів нахилився і готовий обрушитися будь-якої миті

Найреспектабельніша житлова будівля Сан-Франциско Millennium Tower ("Вежа Тисячоліття") може впасти будь-якої хвилини. Серед причин: хмарочос був збудований на місці колишнього звалища. Його опорні палі вбивалися будівельниками напряму у багатометровий шар утрамбованого сміття. Сміття під дією часу й грунтових вод почало розкладатися і просідати, що викликало нахил 196-метрового хмарочоса.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на NBC Bay Area.

"Вежа Тисячоліття" на сміттєзвалищі

Millennium Tower – найвища житлова будівля в Сан-Франциско, яку збудували у 2006-му році. З 2009-го стартував продаж апартаментів. Хмарочос здавався з великим басейном, винним льохом та іншими зручностями, квартири в ньому були швидко розкуплені багатими людьми, включаючи спортсменів, художників та співробітників Google.

Житло в "Вежі Тисячоліття" вважалося одним із найпрестижніших і найдорожчих: вартість перших квартир досягала 5 млн доларів.

На думку експертів, будівлі такого роду зазвичай довго осідають. Згідно з будівельною документацією, Millennium Tower мала опуститися максимум на 14 см до 2028 року. Проте вже до 2009 року, тобто через три роки з моменту побудови, хмарочос осів на 40 см.

Будівля відхиляється від своєї осі на 7-5 см на рік і осідає на 1-2 см. На сьогодні об'єкт нахилився вже на 66 см і зупинити цей процес поки що не вдається. Особливо активно пішов крен минулого року – у період початку робіт із зміцнення фундаменту. Під час робіт хмарочос осів на 10 см і нахилився на 5 см.

Якщо об'єкт нахилиться на 1м, його життєздатність буде зведена нанівець: не зможуть працювати ліфти, система кондиціювання, побутова техніка, водогін та каналізація.

Інженери наполягають на необхідності максимально швидко встановити на підставі будівлі 18 сталевих опор.

Детективна історія зі зникненням записів

Минулого літа в Millennium Tower стартували ремонтно-зміцнювальні роботи. Проте проектанти, певне, помилилися у розрахунках. Але докази цих помилок знищено. Частина записів у журналі буріння паль, що проводиться для зміцнення споруди, зникла у серпні-вересні минулого року. Саме тоді бригади забурили перших шість опорних паль у скелю і при цьому будівля почала осідати і нахилитися набік настільки стрімко, що ремонтні роботи зупинили. Фото: будівля з опорними палями (nos.nl)

Записів, які, за словами експертів, могли б пролити світло на те, що змусило Башту Тисячоліття так сильно нахилитися минулого літа, відсутні. Водночас журнали становлять особливий інтерес, оскільки у звіті незалежного експерта вказувалися явні проблеми при встановленні двох паль – якраз у той час, коли будівля найбільш сильно опускалася та нахилялася.

У своєму аналізі першої випробувальної установки паль Бен Тернер з компанії Dan Brown & Associates повідомив директору з міських дозволів на будівництво в Сан-Франциско Невілу Перейре, що деякі з проаналізованих даних вказують, що бригади зі встановлення паль "ненавмисно замінували" землю під будинком.

Він зазначив, що у серпні у двох випадках будівельні звіти показують, що бригадам довелося закачувати набагато більше, ніж очікувалося, бетонного розчину, щоб заповнити отвори для встановлення паль. Тернер вперше припустив, що цементний розчин йде у порожнечі, що утворилися при видаленні ґрунту під час буріння.

У той же час на слухання експерт уже змінив думку і сказав, що "земля просто ввібрала тонни зайвого цементного розчину".

В даний час міська влада переглядає життєздатність плану "Міленіум" за скороченням кількості встановлюваних опорних паль на дві третини.

Не тільки у Сан-Франциско

Нагадаємо, що у світі – крім добре відомої Пізанської вежі – відомо ще кілька десятків "спадів" споруд. Є такі й в Україні. З найбільш відомих - Велика лаврська дзвіниця в столиці, яка в даний час нахилена на 62 см у північно-східному напрямку.

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