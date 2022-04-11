Вимушених переселенців забезпечать новими квартирами за три місяці, - Тимошенко

У 10 регіонах України оперативно зведуть нові будинки для переселенців, що втратили житло через війну. Їх забезпечать новими квартирами вже за три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в інтерв’ю Forbes.

"Люди не повинні жити в спортзалах або школах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці", - заявив він.

За словами Тимошенка, в більшості це будуть двокімнатні квартири, але планується також створення однокімнатних і трикімнатних.

"Після того, як ми відновимо домівки переселенців в містах, де вони жили до війни, - вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим і всім іншим, хто стояв у чергах", - зазначив заступник голови ОП.

Загалом наразі планується побудувати декілька десятків тисяч квартир. Першочергово їх отримають ті, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах. Очільники областей складають списки тих, кого потрібно переселяти найперше, додав Тимошенко.

"Існує багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне їх викупати і надавати переселенцям. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою", - сказав він.

Тимошенко також заявив, що собівартість таких квартир для переселенців з ремонтом, меблями й технікою буде меншою за ринкову оцінку, приблизно у $1000 за кв. м.