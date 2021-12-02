Баранов розповів про плани створити на Подолі новий культурний центр

Власник компанії А Development Олексій Баранов розповів про плани створити на Подолі новий комплекс європейського рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інтерв'ю Баранова для Liga.net.

В рамках проекту планується реконструкція будівлі солодовні колишнього пивзаводу Ріхерта, ревіталізація території, що включає штучну водойму, а також будівництво житлових і адміністративних будівель.

"Плануємо починати з реконструкції будівлі солодовні Ріхерта - пам'ятки архітектури, і від нього далі розвивати територію. Тут будуть житлові будинки висотою 7-9 поверхів, паркінг в стилобаті (верхня частина ступінчастого цоколя будинку, - ред.), фудхолл, один з форматів Silpo, коворкінг на 5000 кв. м. Комплекс - пішохідна зона, два дитячі садки і, можливо, школа", - розповів Баранов.

В інтерв'ю Баранов також прокоментував недавню перемогу на аукціоні ФДМ з приватизації заводу "Більшовик". За його словами, торги були прозорими.

"Оцінювали об'єкт KPMG і Cushman&Wakefield - дві міжнародні компанії, лідери у своєму сегменті. Умови конкурсу затвердив Кабінет Міністрів. З ФДМ ми підписали договір купівлі-продажу, подали документи в АМКУ. Очевидно, могли брати участь всі інвестори, яким це було цікаво. Відхилення нашої заявки АМКУ - стандартна практика регулятора. Нагадаю, що у випадку з приватизацією готелю "Дніпро" перша заявка переможця конкурсу також була відхилена", - додав він.

Водночас Баранов вважає, що ціна, з урахуванням боргів підприємства і судових позовів, навіть вище ринкової.

"Якщо ми хочемо побудувати не "чоловыйники" (багатоповерхові житлові будинки), щільність забудови повинна бути - 20 000 кв.м на га, виходить 660 000 кв. м загальної площі і близько 460 000 кв. м - корисних площ. При максимальних витратах в $86 млн, собівартість входу в кв.м - $190, навіть не почавши будівництво. Якщо врахувати вартість грошей в дорозі, ця сума може зрости за два роки до $250 за кв.м. Тому я вважаю, що 1,43 млрд грн - це навіть трохи вище ринкової ціни", - додав він.

Як відомо, Олексій Баранов починав свій шлях у девелопменті, працюючи з Василем Хмельницьким. Одним із знакових проектів в його кар'єрі став ТРЦ Meganom в Криму.

Громадську увагу привернув проект A-Station, який включає Kyiv Food Market, Creative States of Arsenal, Нікольські Ворота і світло-музичний фонтан. Обсяг інвестицій в A-Station вже склав $70 млн.