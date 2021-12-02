Баранов рассказал о планах создать на Подоле новый культурный центр

Владелец компании A Development Алексей Баранов рассказал о планах создать на Подоле новый комплекс европейского уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на интервью Баранова для Liga.net.

В рамках проекта планируется реконструкция здания солодовни бывшего пивзавода Рихерта, ревитализация территории, включающей искусственный водоем, а также строительство жилых и многофункциональных зданий.

"Планируем начинать с реконструкции здания солодовни Рихерта - памятника архитектуры, и от него дальше развивать территорию. Здесь будут жилые дома высотой 7-9 этажей, паркинг в стилобате (верхняя часть ступенчатого цоколя дома, - ред.), фудхолл, один из форматов Silpo, коворкинг на 5000 кв. м. Комплекс - пешеходная зона, два детских сада и, возможно, школа", - рассказал Баранов.

В интервью Баранов также прокомментировал недавнюю победу на аукционе ФГИ по приватизации завода "Большевик". По его словам, торги были прозрачными.

"Оценивали объект KPMG и Cushman&Wakefield - две международные компании, лидеры в своем сегменте. Условия конкурса утвердил Кабинет министров. С ФГИ мы подписали договор купли-продажи, подали документы в АМКУ. Очевидно, могли участвовать все инвесторы, которым это было интересно. Отклонение нашей заявки АМКУ - стандартная практика регулятора. Напомню, что в случае с приватизацией отеля "Днипро" первая заявка победителя конкурса также была отклонена", - добавил он.

В то же время Баранов считает, что цена, с учетом долгов предприятия и судебных исков, даже выше рыночной.

"Если мы хотим построить не "человейники" (многоэтажные жилые дома), плотность застройки должна быть - 20 000 кв. м на га, получается 660 000 кв. м общей площади и около 460 000 кв. м - полезных площадей. При максимальных затратах в $86 млн, себестоимость входа в кв. м - $190, даже не начав строительство. Если учесть стоимость денег в пути, эта сумма может вырасти за два года до $250 за кв. м. Поэтому я считаю, что 1,43 млрд грн - это даже чуть выше рыночной цены", - добавил он.

Как известно, Алексей Баранов начинал свой путь в девелопменте, работая с Василием Хмельницким. Одним из знаковых проектов в его карьере стал ТРЦ Meganom в Крыму.

Общественное внимание привлек проект A-Station, который включает Kyiv Food Market, Creative States of Arsenal, Никольские Ворота и свето-музыкальный фонтан. Объем инвестиций в A-Station уже составил $70 млн.