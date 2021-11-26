Ціну нерухомості тепер вноситимуть до державного реєстру: нововведення при реєстрації власності

Кабмін затвердив нові вимоги щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно. Відтепер у Державний реєстр речових прав (ДРРП) буде вноситись ціна нерухомості, зазначена у договорі. Таким чином Мінюст (розробник нових вимог) намагається цифоровізувати та покращити якість адміністративних послуг та вдосконалити процедуру реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію Міністерства юстиції України.

Серед основних змін, внесених до Порядку ведення ДРРП та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

в ДРРП відображається ціна нерухомого майна, встановлена у договорі (у разі набуття права власності на нерухоме майно за відплатним договором). Якщо за договором набувається право власності на кілька земельних ділянок та/або об'єктів будівництва – відомості про ціну кожного із таких об'єктів вносяться до ДРРП відповідно до визначеної в такому договорі ціни кожного із об'єктів;

якщо державну реєстрацію об'єкта нерухомісті проведено до 1 січня 2013 року, норма щодо обов'язкової наявності відомостей про технічну інвентаризацію об'єкта під час проведення державної реєстрації права власності на житло за заявами, поданими в електронній формі, не застосовується;

об'єктам завершеного будівництвом, що є складовою частиною будинку, будівлі, споруди – присвоюється адреса.

"На сьогодні важливі для нас питання – діджиталізація адмінпослуг та захист інформації, що обробляється в Єдиних та Державних реєстрах. З огляду на це як держава, так і споживачі послуг зацікавлені в належній верифікації осіб, що звертаються для проведення реєстраційних дій. Відтак, і виникла необхідність внесення змін до порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Це забезпечить ефективні механізми перевірки суб'єктів речового права при проведенні державної реєстрації ", – повідомив заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

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