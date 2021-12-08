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Супермаркет замість квартири: у Харкові "реконструкція" житла обернулася скандалом

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Середа 08 грудня 2021 17:10
Супермаркет замість квартири: у Харкові "реконструкція" житла обернулася скандалом Фото: замість квартири 60 кв. м зробили магазин на 1200 кв.м (newsroom.kh.ua)
Автор: Леся Панченко

У Харкові співробітники Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) отримали заявку на видачу сертифіката про прийняття в експлуатацію будівлі супермаркету. На місці інспектори виявили, що споруда незаконна. Під виглядом реконструкції квартири площею 60 кв. м фактично відбулося нове будівництво магазину площею 1200 кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію Харківського порталу newsroom.kh.ua.

Дозвіл на реконструкцію видала ДАБІ, яка була розформована у вересні. У дозволі значилася "реконструкція квартири номер 4 з прибудовою під магазин продовольчих і непродовольчих товарів".

У видачі сертифікату відмовлено

ДІАМ, у свою чергу, у видачі сертифіката відмовив. Також інспектори мають намір провести позапланову перевірку об'єкта і повідомити про незаконне будівництво в правоохоронні органи.

Супермаркет впритул примикає до будинку нового ЖК "Миру", розташованого між Московським проспектом і вулицею Миру. Такий же супермаркет, побудований впритул до будинку, відкрили в цьому житловому комплексі в 2020 році, біля терміналу автобусів у станції метро "Індустріальна".

Раніше ми рассказвалі, що інформацію про нерухоме майно з основних реєстрів тепер можна отримати в "Дие".

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