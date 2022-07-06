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В Status Group розповіли, які квартири готові до продажу в ЖК "OLYMPIC PARK"

В Status Group розповіли, які квартири готові до продажу в ЖК "OLYMPIC PARK" (фото: прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Девелоперська компанія Status Group розповіла, які квартири вільні до продажу в ЖК "OLYMPIC PARK", що знаходиться на проспекті Бажана 17, в 5 хвилинах пішки від станції метро Бориспільска в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на прес-службу компанії.

В компанії зазначили, що до продажу готові квартири з ремонтом і без від 30 м2 до 130 м2.

"ЖК "OLYMPIC PARK" - багатофункціональний житловий комплекс. Тут можна знайти житло на будь-який смак. Зібрати всю сім'ю під одним дахом у просторій двокімнатній або трикімнатній оселі чи друзів у дворівневому пентхаусі з видом на озеро і ліс", - розповідають в компанії.

Концепція "місто у місті" забезпечує комфорт сучасного життя за п'ять хвилин від станції метро "Бориспільська".

"Зробити ремонт, купити кота, облаштувати житло, оновити гардероб, здобути освіту, смачненько поїсти, культурно відпочити - далеко не весь перелік можливостей європейського стилю у вас під боком", - додали в компанії.

На території житлового комплексу є торговельний комплекс та офісний центр, а також великий стадіон для гри в футбол й інших спортивних змагань.

Для власників авто є паркувальний майданчик, згодом підземний паркінг.

Окрім цього, у пішій доступності від "OLYMPIC PARK" знаходяться магазини, банки, кафе, дитячий садок, школа, парк "Партизанської Слави" з гарними місцями для відпочинку дорослих та дітей.

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