Розкіш і непередбачуваність: який дизайн інтер'єру підходить вогненним знакам зодіаку

Астрологи впевнені, що знак зодіаку визначає не тільки риси особистості, а й особливості способу життя, а також впливає на естетичний вибір і смак людини. Компанія French Bedroom попросила астролога з The Wellness Foundry розповісти про переваги кожного знака в дизайні.

Який дизайн інтер'єру підходить вогненним знакам: Овнам, Левам та Стрільцям — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на House Beautifule.

Вибір правильного інтер'єру вимагає ретельного підходу, важливо інвестувати в предмети, які змушують вас посміхатися. Знак зодіаку може підказати, що підходить саме вам. За словами астролога вогняні знаки — пристрасні натури, які полюбляють виділятися та підкреслювати свою унікальність зовнішніми атрибутами.

Овен

Індивідуальність дизайну: імпульсивний, сміливий, впевнений у собі.

Овен — найсміливіший дизайнер. Як і інші представники стихії вогню, він пристрасна, мотивована й впевнена в собі людина.

Фото: Pinterest

Овну слід уникати складних конструкцій в будинку та ремонту, який важко переробити. Це пов'язано з тим, що представники цього знака схильні до імпульсивних дій. Настрій Овна може різко змінитися й звична домашня обстановка почне пригнічувати. Овни часто стрибають від одного стилю до іншого, коли до них приходить натхнення. Вони схильні до суперництва, а це означає, що Овни повинні бути першими, хто прийме нові тенденції.

Овни полюбляють відкриті простори та яскраві кольори, які стимулюють їх, зберігаючи при цьому індивідуальність, нотку розкоші, що свідчить про успіх. Представникам знака варто придивитися до сміливих аксесуарів, що зображує їх впевненість у власному смаку.

Лев

Індивідуальність дизайну: гламурний, розкішний, сміливий.

Пристрасним Левам подобається бути в центрі уваги, насолоджуючись розкішними обідами та ексклюзивними світськими заходами. Простий скромний будинок не влаштує їх, оскільки Левів тягне до всього блискучого, гламурного та вишуканого.

Фото: Pinterest

Леви проектують свої будинки так, щоб вони були такими ж яскравими, як вони самі, й не соромляться хвалитися своєю прихильністю до вишуканих речей. Представникам цього знака підійде сміливо оформлений простір, наповнений деталями, великою кількістю металевої обробки й розкішними м'якими меблями в оксамиті та шовку.

Що стосується кольору, знаку зодіаку Лев належить один з найяскравіших каменів народження — хризоліт. Тому додаючи в інтер'єр акценти блискучого зеленого вони будуть відчувати себе чудово.

Лев — вогняний знак, який керується Сонцем, тому йому найкраще підходять світлі будинки з великою кількістю природного світла.

Стрілець

Індивідуальність дизайну: функціональний, гнучкий, натхненний природою.

Безстрашні мандрівники Стрільці — блукають по земній кулі в гонитві за новими гострими відчуттями й пригодами.

Народжені з невгамовною жагою змін та новизни, навряд чи Стрільці зможуть довго витримувати в будинку єдину дизайнерську схему. Стрілець нескінченно допитливий та знаходиться у вічних пошуках, тому сталість в інтер'єрі їм теж не підходить.

Фото: Pinterest

З такою кількістю пригод в житті Стрільці чудові оповідачі, їх будинки завжди будуть демонструвати це і зовні: стіни, заповнені картами, цікавими артефактами, сувенірами та листівками.

Сильна любов до природи означає, що Стрільців приваблюють природні кольори та матеріали, а також вироби, які відсилають до океану, гір або пейзажам заморських країн.

Раніше ми писали, який дизайн інтер'єру підходить водним знакам зодіаку, а також як облаштувати квартиру для повітряних знаків.