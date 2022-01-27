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Збудувати "власний дім": хто може отримати кошти за програмою індивідуального будівництва

Автор: Леся Панченко

1126 українських родин отримали протягом 2021 року довготермінові пільгові позики у межах державної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім". Йдеться про будівництво, добудову, купівлю житла та його інженерне забезпечення. У 2022 році на реалізацію програми виділено майже 39 млн. гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на заступника Міністра розвитку громад та територій Наталію Козловську.

"На сьогодні програма "Власний дім" чи не єдина в Україні, яка створює умови для забезпечення житлом сільського населення. Попит на такі пільгові кредити високий, адже для багатьох сільських мешканців ця програма є реальним шансом отримати власне житло чи поліпшити умови проживання. У 2022 році вона продовжується. На її реалізацію у спецфонді держбюджету передбачено майже 39 млн гривень», – зазначила Наталія Козловська.

Які умови програми

Згідно з умовами програми, мешканець села чи селища, який хоче збудувати або придбати житловий будинок, може взяти кредит під 3% річних на 20 років, але не більш як до досягнення пенсійного віку. Для молодих сімей (до 35 років) – термін кредитування становить до 30 років.pixabay.com

У межах програми для багатодітних сімей, учасників АТО та переселенців надаються додаткові пільги. Граничний розмір кредиту – 400 тисяч гривень.

Отже, отримати пільговий кредит можна на таку суму:

  • до 400 тис. грн – для нового будівництва;
  • до 250 тис. грн – для реконструкції житлового будинку, добудови незавершеного житла;
  • до 300 тис. грн – для придбання житла;
  • до 100 тис. грн – для спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій.

Одержувачами бюджетних коштів є засновані ОДА фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Такі регіональні фонди діють в усіх областях України. Саме до них родини можуть подати пакет документів, необхідний для отримання пільгового кредиту.

Раніше ми розповідали, що чверть мешканців Києва готові придбати квартиру протягом року. Ще 36% – протягом наступних 2-3 років.

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