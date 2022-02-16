Побив усі рекорди: як за рік зросли ціни на квартири в Україні

Минулого року ціни на нерухомість в Україні досягли рекордних показників. Аналітики розповіли, як подорожчало житло в Україні і які області є лідерами по цінах за квадратний метр.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Фейсбук-сторінку заступника директора департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрія Тація.
У середньому за минулий рік як у Києві, так і в інших регіонах, нові квартири подорожчали на 25-30%. Зростання цін тривало аж до осені, а потім раптово припинилося.
Так, ще в жовтні минулого року інвестиційний попит на житло вичерпався: активність покупців знизилась на 20%. Ця тенденція зберігалася і в січні цього року.
Найбільша динаміка цін зафіксована в Києві.
На початку 2021-го мінімальна вартість квадратного метра становила від 19500 гривень, а наприкінці року дорівнювала вже 23000 гривень.
Середня ціна становила 28000 грн у січні та 35000 у грудні. Тобто, зростання середньої ціни квадратного метра протягом року склало 7000 грн.
Так само подорожчали квартири на первинному ринку в інших містах-мільйонниках.
Наприкінці 2021 року лідерами стали:
Зараз однокімнатна квартира в ЖК економ-класу обійдеться:
Зростання цін почалося ще 2020 року: тоді квартири подорожчали на 10-15%.
Але 2021-й зі своїми 30% побив усі рекорди.
Раніше ми розповідали, що за рік введено в експлуатацію вдвічі менше багатоповерхівок.