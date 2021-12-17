Колапс чи зростання на ринку нерухомості: прогноз ситуації на перше півріччя 2022

В першому півріччі 2022 року, за збереження контрольованої пандемічної ситуації та відносної економічної стабільності, на первинному і вторинному ринках житла у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові зростання цін не перевищить 5-7%. Земельні ділянки та приватні будинки у передмістях зростуть у ціні на 3-5% за півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику Асоціації фахівців з нерухомості України.

Коли чекати "розмороження" на первинному ринку

З січня по березень 2022 року на первинному ринку найбільших українських міст зберігатиметься цінова стабільність, пов’язана зі зниженням попиту, що спостерігається з другої половини вересня 2021 року.

За прогнозом аналітиків АФНУ, незначне цінове зростання варто очікувати з настанням активного сезону. В період з квітня по червень вартість кв.м на первинному ринку Києва, Львова та Одеси може збільшитися в середньому на 7%, а у Харкові та Дніпрі подорожчання кв.м становитиме близько 5%.

"Концентрація попиту на об’єктах комфорт-класу та нових форматів може стати головним чинником зростання вартості житла. Проте не варто очікувати різких цінових стрибків. Девелопери втілюватимуть більш гнучкі тактики в ціноутворенні, спираючись виключно на наявний попит та рівень витрат на зведення будинків", –зазначив Президент АФНУ Юрій Піта.

За його словами, найбільше зростання цін очікується в новобудовах на стадії будівництва до 1 року у найбільш затребуваних сегментах, переважно комфорт-класу, об’єктів нових форматів (комфорт+) та ЖК бізнес-категорії. Водночас вартість житла економ-класу у 90% об’єктів, що зводяться, залишатиметься майже без змін: цінове зростання не перевищить 3%.

Оренда квартир – зимою дешевше

В сегменті оренди житла у I кварталі 2022 року, на думку експерта, ціни зберігатимуться на рівні жовтня 2021 року.

"Пожвавлення в сегменті оренди можливе не раніше березня-квітня. Проте вартість найму квартир буде формуватися з огляду на рівень попиту", – розповів Юрій Піта. В разі збереження відносно стабільної ситуації в Україні, з квітня по червень зростання попиту в сегменті оренди квартир можливе в межах 10-15%, що і вплине на цінову кон’юнктуру.

"За збільшення попиту на 15% – зростання вартості оренди можливе в межах 10%. Проте не виключено, що попит на найбільш затребувані квартири площею до 50 кв.м може зрости до 20%, що відповідно позначиться на цінах", – вважає експерт.

Земельні ділянки та приватні будинки

Цінова ситуація в сегментах земельних ділянок під забудову та приватних садиб у передмістях Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова у найближчі півроку буде досить стабільною.

Зростання цін можливе лише на земельні ділянки площею 8-10 соток з підведеними комунікаціями (понад 60% наявного попиту) та на приватні будинки площею до 150 кв.м (більш ніж 70% попиту), що знаходяться на відстані 10-15 км від найбільших українських міст. На думку експерта, збільшення цін у цих категоріях може сягнути 3-5%.

"Варто розуміти, що платоспроможний попит в сегментах земельних ділянок і приватних садиб майже вичерпався. Тому цінові зміни великою мірою залежатимуть від специфіки того чи іншого об’єкта та наявної пропозиції. Але у I півріччі 2022 року навіть найбільш затребувані земельні ділянки та приватні садиби навряд чи зростуть в ціні більш як на 5%", – наголосив експерт.

Висновок та перспективи

Загалом, на думку Юрія Піти, у I півріччі 2022 року загальна ситуація на ринку нерухомості буде цілком прогнозованою.

"Не варто очікувати якихось стрімких цінових змін, адже передумов для цього зараз немає. Натомість багато що залежатиме від розвитку іпотечного кредитування, ефективності законодавства, що регулюватиме будівництво житла, зростання платоспроможного попиту та епідемічної ситуації в країні. Ринку нерухомості не загрожує ані ажіотажне зростання цін, ані будь-які кризові явища, що здатні його "обвалити". У найближчі 6 місяців цінова ситуація на ринку нерухомості буде прогнозованою, а попит і пропозиція перебуватимуть у балансі”, – підсумував Юрій Піта.

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