Геометрія, мох та книги: ТОП-5 тенденцій в дизайні інтер'єру 2022

Дизайн інтер'єру в 2021 приніс нам сплеск свіжих ідей, сміливих кольорів і фактур, несподівані поєднання матеріалів і змішання стилів. Хоч і неможливо передбачити точно, які тренди злетять в 2022 році — дизайнери вже зараз роблять прогнози на основі популярних тем і запитів.

Які тренди в дизайні інтер'єру будуть переважати у 2022 році і які з них стануть сміливим штрихом, якщо ви робите ремонт — розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на Clever.

У новому році дизайнери очікують побачити більше інтер'єрів, в основі яких лежать комфорт і індивідуальність. Сучасний контекст змушує людей більш усвідомлено ставитися до простору і концепції, в оточенні яких ми існуємо. У 2022 дизайн інтер'єру стане сміливіше, енергійніше й екологічніше, ніж будь-коли раніше.

Геометрична сітка

По мірі розвитку метавселенних, в дизайні все більш популярною стає тема подорожей в цифровий світ. Новий досвід розвіртуалізації графічної архітектури радикально змінює сучасну культуру. Крім всіх інновацій, пов'язаних з розумними технологіями, криптовалютами та NFT, ми також адаптуємося до гібридної моделі життя. Яскравий приклад — перехід на віддалену роботу, комунікація онлайн.

Протягом всієї пандемії популярність зберігали різні варіації клітини в інтер'єрі й після стількох експериментів ми повертаємося до джерела — все більше архітекторів використовують її у своїх проектах.

Фото: Pinterest

Зелений — "новий чорний"

Незалежно від відтінку та розкладок Pantone, зелений — однозначно колір 2022 року. Смарагдовий, нефритовий, фісташковий привносять відчуття спокою і свіжості в будь-який простір — кухня, ванна кімната, спальня, вітальня або офіс.

Як бачимо, тенденція на екологічність не вщухає. Велика кількість домашніх рослин, елементи з природних матеріалів і апсайклінг все ще актуальні, а який ще колір, як не зелений, робить нас ближче до природи? Фото: Pinterest

Goblincore

У 2022 ми виходимо за рамки естетики #cottagecore і ще більше схиляємося до концепції сталого розвитку з химерними варіантами біофільного дизайну. Тренд гоблінкор (goblincore) — модна течія, що пропагує близькість з природою, — не втрачає популярності у мережі TikTok.

Представники субкультури люблять ліс, мох, гриби і жаб, одягаються в одяг зеленого відтінку і колекціонують скелети тварин. Все це допомагає їм відчувати себе в безпеці. Фото: Pinterest

На додаток до відновлення дикої природи та пропаганди інклюзивності, goblincore передбачає економію, купівлю вживаних речей та колекціонування дрібних блискучих предметів.

По суті, йдеться про більш екологічний спосіб життя, що поєднує в собі естетику, натхненну природою. Гриби, равлики, жаби, рослини й мох — ось деякі з основних мотивів цієї тенденції.

Модульні меблі

Багатофункціональні меблі — вигідне та практичне вкладення в контексті багатоцільового простору. Тренд на асиметрію та велика кількість вигинів поступово відступає. Йому на зміну приходять практичність, функціональність і простота форми.

Ніщо не витримує випробування часом так, як меблі, що легко зібрати і розібрати за інструкцією. І якщо ви ще не помітили — канапка знову в моді.

Фото: Pinterest

Ще більше книг

Все більше людей не тільки колекціонують книги для особистої бібліотеки, але також будують сходи й столи зі старовинних екземплярів. Навіть якщо ви не завзятий бібліофіл, дизайнери нагадують, що книги — прекрасний інструмент, який можна використовувати як наочні довідники замість Pinterest. Деякі обкладинки книг 80-х — витвори мистецтва. До того ж так склалося, що книги — це новий символ статусу. Так що енциклопедії, фоліанти, збірники художніх творів, товсті глянцеві журнали — можна сміливо включати в дизайн інтер'єру у 2022 році. Фото: Pinterest



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