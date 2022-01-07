Геометрія, мох та книги: ТОП-5 тенденцій в дизайні інтер'єру 2022

Дизайн інтер'єру в 2021 приніс нам сплеск свіжих ідей, сміливих кольорів і фактур, несподівані поєднання матеріалів і змішання стилів. Хоч і неможливо передбачити точно, які тренди злетять в 2022 році — дизайнери вже зараз роблять прогнози на основі популярних тем і запитів.
Які тренди в дизайні інтер'єру будуть переважати у 2022 році і які з них стануть сміливим штрихом, якщо ви робите ремонт — розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на Clever.
У новому році дизайнери очікують побачити більше інтер'єрів, в основі яких лежать комфорт і індивідуальність. Сучасний контекст змушує людей більш усвідомлено ставитися до простору і концепції, в оточенні яких ми існуємо. У 2022 дизайн інтер'єру стане сміливіше, енергійніше й екологічніше, ніж будь-коли раніше.
По мірі розвитку метавселенних, в дизайні все більш популярною стає тема подорожей в цифровий світ. Новий досвід розвіртуалізації графічної архітектури радикально змінює сучасну культуру. Крім всіх інновацій, пов'язаних з розумними технологіями, криптовалютами та NFT, ми також адаптуємося до гібридної моделі життя. Яскравий приклад — перехід на віддалену роботу, комунікація онлайн.
Протягом всієї пандемії популярність зберігали різні варіації клітини в інтер'єрі й після стількох експериментів ми повертаємося до джерела — все більше архітекторів використовують її у своїх проектах.
Незалежно від відтінку та розкладок Pantone, зелений — однозначно колір 2022 року. Смарагдовий, нефритовий, фісташковий привносять відчуття спокою і свіжості в будь-який простір — кухня, ванна кімната, спальня, вітальня або офіс.
Як бачимо, тенденція на екологічність не вщухає. Велика кількість домашніх рослин, елементи з природних матеріалів і апсайклінг все ще актуальні, а який ще колір, як не зелений, робить нас ближче до природи?
У 2022 ми виходимо за рамки естетики #cottagecore і ще більше схиляємося до концепції сталого розвитку з химерними варіантами біофільного дизайну. Тренд гоблінкор (goblincore) — модна течія, що пропагує близькість з природою, — не втрачає популярності у мережі TikTok.
Представники субкультури люблять ліс, мох, гриби і жаб, одягаються в одяг зеленого відтінку і колекціонують скелети тварин. Все це допомагає їм відчувати себе в безпеці.
На додаток до відновлення дикої природи та пропаганди інклюзивності, goblincore передбачає економію, купівлю вживаних речей та колекціонування дрібних блискучих предметів.
По суті, йдеться про більш екологічний спосіб життя, що поєднує в собі естетику, натхненну природою. Гриби, равлики, жаби, рослини й мох — ось деякі з основних мотивів цієї тенденції.
Багатофункціональні меблі — вигідне та практичне вкладення в контексті багатоцільового простору. Тренд на асиметрію та велика кількість вигинів поступово відступає. Йому на зміну приходять практичність, функціональність і простота форми.
Ніщо не витримує випробування часом так, як меблі, що легко зібрати і розібрати за інструкцією. І якщо ви ще не помітили — канапка знову в моді.
Фото: Pinterest
Все більше людей не тільки колекціонують книги для особистої бібліотеки, але також будують сходи й столи зі старовинних екземплярів. Навіть якщо ви не завзятий бібліофіл, дизайнери нагадують, що книги — прекрасний інструмент, який можна використовувати як наочні довідники замість Pinterest. Деякі обкладинки книг 80-х — витвори мистецтва. До того ж так склалося, що книги — це новий символ статусу. Так що енциклопедії, фоліанти, збірники художніх творів, товсті глянцеві журнали — можна сміливо включати в дизайн інтер'єру у 2022 році.
Раніше ми писали про книги з дизайну та архітектури, які допоможуть удосконалити простір.