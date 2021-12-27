У Києві прибирають "цар-балкони": стартував процес реконструкції балконів історичних будинків

У Києві оголосили акцію з "розбалконізації" історичних житлових будинків. Під лозунгом "Не руйнуй – реставруй" волонтери шукають добровольців – власників квартир у будинках початку ХХ століття, які погодяться на демонтаж зайвих конструкцій та поверненню балкону первинного вигляду.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Facebook-сторінку некомерційної організації "Містетика".

Яка мета акції

Представники "Містетики" заявляють, що мета акції – "Київ без цар-балконів та з доглянутою архітектурою".

Для першого етапу "розбалконізації" шукають 10 власників або орендаторів квартир з заскленими балконами для демонтажу зайвих конструкцій. Будинки мають бути побудовані не пізніше 30-х років ХХ століття. У такому разі ревіталізація балкону буде безкоштовною, але учасник зможе зробити добровільний грошовий внесок для роботи над наступним балконом.

За оцінкою організаторок, одна "розбалконізація" коштує в середньому 200 доларів.

"Нам не байдуже, як саме буде проходити реставрація та хто за неї буде відповідати. Тому в своїй роботі ми залучаємо архітекторів-реставраторів, істориків, науковців та інших спеціалістів, які професійно та бережно підходять до виконання завдань», – зазначили організатори у дописі.

План по позбавленню міста "цар-балконів"

"Найбільше нас дратує підхід: не можеш зробити як треба – зафарбуй/зашпаклюй/прикрий/викинь/зніми/зроби абияк", – кажуть у "Містетиці".

Тому організатори пропонують та втілюють наступний план по позбавленню міста цар-балконів:

пошук пластикових або дерев'яних балконів у київських будинках, побудованих до 30-х років ХХ століття;

ведення переговорів із власниками балконів, узгодження всіх процесів та етапів робіт;

пошук спеціалістів та необхідного обладнання;

аналіз стану конструкції та підготовка фінального кошторису;

безпосередній демонтаж конструкції та утилізація матеріалів;

реставрація або відновлення втрачених елементів балкону та фасаду, згідно проекту;

облаштування та декор для затишних вечорів із новим балконом.

Як долучитися до ініціативи

Ініціаторки також представили свій перший успішний досвід переобладнання балкону для 26-річного киянина. Замість обшитого пластиком складу непотрібних речей вийшов відкритий балкон з металевими перилами, на якому можна пити каву та споглядати за життям міста. Перший відновлений до первинного вигляду балкон в дореволюційному будинку (facebook.com/mistetyka)

Для участі в ініціативі треба зв’язатися з представниками "Містетики" у соцмережах і бути готовими до відновлення початкого вигляду свого балкону в історичному будинку.

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