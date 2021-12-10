Яким буде актуальний дизайн в 2022 році: прогноз від Airbnb і TikTok

Популярний сервіс пошуку орендного житла Airbnb визначив нові тенденції дизайну на 2022 рік. В рамках партнерської угоди з TikTok, аналітики компаній склали рейтинг найпоширеніших слів і словосполучень про домашній декор, використовуваних спільнотою креативників соцмережі.



Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Airbnb.

Аналітики зіставили виявлені трендові слова TikTok з кількістю таких же запитів в списках Airbnb. Ось спільний перелік порад Airbnb і TikTok по дизайну на 2022 рік:

Котедж-стиль/Cottagecore

Перше місце в списку займає Cottagecore, естетика, яка згадується в описах більш ніж 110 000 оголошень на Airbnb. Згідно з TikTok, це модне слово досить нове-в останні роки воно з'явилося у вигляді хештега на платформі. Аналітики припускають, що хештег злетів через велику кількість переїздів в заміські будинки з початку пандемії. Фото: Airbnb

Естетика втілює ідею простого сільського способу життя з використанням таких матеріалів, як вінтажні шпалери, квіткова оббивка і дерево.

Сезонний декор/Seasonal decor

Не було б свят без сезонних прикрас. За даними TikTok, відео з зображенням святкових скатертин і химерного осіннього декору були найпопулярнішими публікаціями напередодні Дня Подяки. Природні кольори і натуральні продукти, такі як сухофрукти, полотно, кориця і мотузка, використовувалися в прикладах сервірування в публікаціях користувачів TikTok. На Airbnb майже 90 000 оголошень містять святкові словосполучення, такі як День подяки, Різдво і сезонність. Фото: Airbnb

Еклектична ностальгія/Eclectic Nostalgic

Велика кількість предметів, форм і яскравих кольорів є ключовими відмінними рисами відеороликів про еклектичний дизайн інтер'єрів на TikTok, які набрали популярність у другій половині 2021 року. Деякі творці використовують ностальгічний дизайн під дискотеку 70-х і 80-х років. На Airbnb оголошення з такими словами, як диско, еклектика, ностальгія, 70-ті і психоделіка, з'являються в більш ніж 50 000 оголошень. Фото: Airbnb

Ботанічний дизайн/Botanical

Повальне захоплення кімнатними рослинами не слабшає: Зелена спільнота TikTok За останній рік значно зросла, а хештег #PlantTok зібрав в цілому 1,6 млрд переглядів за даними платформи. Основна тенденція в співтоваристві TikTok-доповнювати мрійливу еклектичну естетику колекцією кімнатних рослин. На Airbnb майже 45 000 оголошень містять модні ботанічні слова, такі як монстера, кімнатні рослини і соковитий. Фото: Airbnb

Максималізм/Maximalism

За останній рік на TikTok стало більше відеороликів про дизайн інтер'єру та декор, які відхиляються від мінімалізму в бік максималістського стилю. Креатори TikTok урізноманітнили свої будинки унікальними артефактами і вінтажними предметами, які відображають їх особистість. Відгалуженням цієї тенденції став "Вінтажний максималізм", в якому використовуються дорогоцінні камені і естетика минулого. На Airbnb більше 35 000 оголошень включають в описи ключові слова максималізму (оксамит, змішані візерунки, відбитки тварин тощо). Фото: Airbnb

Готика/Gothic

Готика охоплює цілий піджанр стилів, включаючи "гоблінкор" і фолк, і, згідно TikTok, він стає особливо актуальним в таких самоідентифікованих спільнотах, як #WitchTok. На Airbnb майже 19 000 оголошень, в описах яких використовується основна готична термінологія.

Фото: Airbnb

Grandmillenial

Згідно з TikTok, хештег # grandmillenial вперше був використаний на платформі в 2020 році. Grandmillenial — це контамінація бабусі і міленіалу. Тренд відображає більш традиційний стиль, який користувачі платформи називають "бабусиним". Творці вважають, що це може бунтом проти раніше популярних витончених, мінімалістичних стилів. Центральні елементи концепції включають ощадливість, візерунки, мереживо і ситець. На Airbnb існує більше 14 000 оголошень, в описах яких зустрічаються модні серед міленіалів слова.

Фото: Airbnb

Стійкість/Sustainable

За даними TikTok, відео з хештегом #zerowaste зібрали 1,6 мільярда переглядів на їх платформі по всьому світу. Творці TikTok діляться своїми порадами щодо скорочення кількості побутових відходів за рахунок переробки продуктів, які не розкладаються, або їх повної заміни предметами багаторазового використання. На Airbnb кількість будинків, в описі яких згадуються екологічні особливості, такі як енергоефективність, енергозбереження та біомаса — зростає більш ніж на 15% швидше, ніж в інших публікаціях на сайті. Фото: Airbnb

Раніше ми розповідали про ТОП-5 тенденцій в дизайні та інтер'єрі, які будуть популярні в 2022 році.