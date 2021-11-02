ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Дамір Ахметов збільшив інвестиції в європейську нерухомість

Новость на русском →
Вівторок 02 листопада 2021 11:41
Дамір Ахметов збільшив інвестиції в європейську нерухомість Фото: Дамір Ахметов збільшив інвестиції в європейську нерухомість (facebook.om)
Автор: Артем Горовенко

Син підприємця Ріната Ахметова - Дамір Ахметов - придбав у Швейцарії дві вілли вартістю 104 мільйони франків.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на Le Temps.

За інформацією журналістів, одна вілла обійшлася Даміру Ахметову в 44 мільйони швейцарських франків (понад 1,2 мільярда гривень).

Раніше було відомо про покупку ще однієї вілли за 60 мільйонів франків у грудні 2020 року. Видання вказує, що за три місяці Дамір Ахметов інвестував понад 100 мільйонів франків у швейцарську нерухомість.

Le Temps повідомляє, що Ахметов купив дві сусідні ділянки в Коллонж-Беллерів (кантон Женева) загальною площею 20 тисяч квадратних метрів.

Як розповіли в коментарі РБК-Україна в СКМ Ріната Ахметова, придбання ряду об'єктів нерухомості у Швейцарії є особистою інвестицією Даміра Ахметова, яка не має відношення до бізнесу групи.

"Дамір Ахметов займається венчурними операціями з 2015 року, і в створеному ним портфелі є цілий ряд успішних інвестицій в компанії - початківці в Європі і США",-підкреслила прес-служба СКМ.

Крім венчурного інвестування Дамір Ахметов відіграє значну роль у розширенні міжнародної присутності бізнесів Групи СКМ. З 2011 року Дамір є членом наглядових рад у різних компаніях енергетичного холдингу ДТЕК.

З 2014 року Дамір також входить до складу наглядової ради гірничо-металургійного холдингу Metinvest B. V.

В якості члена наглядової ради він курирує питання стратегії, корпоративного розвитку, управління та ефективності виробництва.

Дамір Ахметов закінчив бізнес-школу кас Лондонського міського університету і має ступінь бакалавра наук в галузі бізнес-досліджень (2009 р.) і магістра наук в галузі фінансів (2010 р.).

З 2017 р., після отримання міжнародного сертифікату CFA Institute, він є дипломованим фінансовим аналітиком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов
Точки зору
Богдан Ваколюк
Чи варто вкладатися в житлові комплекси у передмісті: інструкція для інвестора
Богдан Ваколюк
співзасновник Гостомель Residence
Володимир Копоть
ТОП-7 реєстрів, які допоможуть визначити ризики новобудови та надійність забудовника
Володимир Копоть
юрист, співзасновник і керівник сервісу Monitor.Estate
Денис Ванаш
Котеджне будівництво в пост-Covid: як змінилися пріоритети
Денис Ванаш
CEO компанії Lukas Development
Назар Бенч
Сталий розвиток міст: як це працює і навіщо потрібно Києву
Назар Бенч
власник інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп"
Всі точки зору