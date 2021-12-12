Битва за фасад: яким буде "Дитячий світ" на Дарниці після реконструкції

У Києві оголосили результати архітектурного конкурсу на композицію оновлених фасадів будівлі "Дитячого Світу" на вул. Малишка, 3. Скандал навколо цієї теми вибухнув у березні цього року, коли стало відомо, що один із символів радянського модернізму планують реконструювати, перетворивши на черговий стандартизований торгівельний об’єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію Національної спілки архітекторів України.

Проект, який кияни не сприйняли

Будівлю дитячого світу на Дарниці було відкрито у 1987 році за проектом архітекторів Володимира Залуцького та Юрія Бородкіна. Він не внесений до списку пам'яток архітектури періоду радянського модернізму (на чому наголошував забудовник), але на цьому об'єкті вперше в практиці київських будівельників були впроваджені алюмінієві декоративні конструкції на фасадах, які виконують ще й сонцезахисну функцію.

В першому, представленому на розгляд проекті реконструкції у 2021 році, були оприлюднені радикальні зміни фасаду будівлі: металеві елементи у вигляді сот було змінено на яскраві різнокольорові панелі. Тоді проти реконструкції виступили як представники архітектурної спільноти та громадські діячі, так і мешканці столиці. Перший проект реконструкції, який визвав жваві суперечки (Edelburg Development)

В результаті цього компанія-забудовник Edelburg Development, який мав проводити реконструкцію (за словами самої компанії – "редевелопмент") звернувся до Національної спілки архітекторів, після чого спільними зусиллями було організовано професійний конкурс.

Результати архітектурного конкурсу

За підсумками конкурсу, переможцем став проект команди архітекторів Dmytro Aranchii Architects, під керівництвом Дмитра Аранчія.

"Для мене це особиста історія, оскільки Дитячий світ на Дарниці своїми фасадами з анодованого алюмінію зачаровував мене з дитинства. І я дуже радий, що був знайдений компроміс усіх сторін, що уможливив реставрацію та залишання існуючих фасадів, а також, що нам вдалося знайти сучасне рішення для оболонки сусідньої будівлі, яке оптимальним чином співіснуватиме з історичним фасадом.

Проєкт Дитячий Світ 2.0 — це повага до збереженого існуючого модерністського фасаду з використанням методів обчислювальної архітектури", — сказав Дмитро Аранчій на своїй Facebook-сторінці.

Члени журі відмітили тактовний підхід авторів до існуючої будівлі "Дитячого Світу". Представники замовника конкурсу наголосили на економічній доцільністі пропонованих рішень, а представники спільноти архітекторів – на професійності та елегантності використаних архітектурних прийомів, а також вдало знайденому масштабі фасадів нової будівлі.

Проект, за яким відбуватиметься реконструкція (Національна спілка архітекторів УКраїни)

На чому зупинилися

В Національній спілці архітекторів наголосили, що "об'ємно-просторове рішення та художнє оформлення фасадів базується на ефективному компромісі між забудовником та громадою. В основі цього компромісу — збереження модерністського фасаду "Дитячого світу".

Авторська ідея відштовхується від існуючого об'єму, зокрема, найбільш впізнаваного його елементу – об'ємного модулю з анодованого алюмінію. Пропозиція полягає у поєднанні сучасної та історичної будівель за рахунок переходу вищезгаданого модулю на нову будівлю шляхом так званого градієнту (розтяжки)".

За проектом, до існуючої будівлі "Дитячого світу" буде добудована ще одна секція на місці наземної парковки. В оновленому ТРЦ планують розмістити дитячий розважальний центр, кінотеатр, кафе та ресторани. А парковка на 133 машиномісця буде перенесена на дах нової секції.

Журі конкурсу висловило спільну позицію, щодо доцільності долучення цих напрацювань та ідей до технічного завдання на проектування. Це дозволить максимально використати отримані результати конкурсу.

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