Мовні права корінних народів та зарплата вчителям: що розгляне Рада
Київ, П'ятниця 02 липня 2021 09:27
Верховна рада України збирається на засідання. Парламентарі розглянуть законопроекти про мовні права корінних народів в сфері освіти, про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат.
Нардепи розглянуть законопроекти:
щодо скасування закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (3711-д),
щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (3033а),
щодо забезпечення мовних прав корінних народів, національних меншин України у сфері освіти (4648),
про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та запровадження доплати за кваліфікацію та стаж для педагогів (3895),
про правила відбування адміністративного арешту (3047а),
про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (5129),
посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (3576),
щодо протидії дискримінації за ознакою статі (3427).