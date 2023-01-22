"Звуки нашей победы услышит вся Украина": Зеленский поздравил с Днем Соборности

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Соборности Украины. Он заверил украинцев в победе и напомнил о двух мудростях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства, опубликованное на его Facebook-странице.

"Сегодня мы празднуем День Соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Наша Украина единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единая, - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что у каждого из нас больше нет чужих городов, сел, улиц, потому что каждый регион защищает другой регион.

"Каждый город родной. Каждое село родное. Каждая улица - родная. Даже если мы там никогда в жизни не были. И бойцы из Киева, Львова, Кривого Рога, Житомира, Луганска и многих других городов сражаются за Мариуполь, Купянск и Изюм. А бойцы из Изюма, Купянска и Мариуполя и многих других городов сражаются за Авдеевку, Бахмут и Соледар. И все вместе защищают Киев. И все вместе защищают Харьков. И все вместе освобождают Херсон. И все мы вместе, где бы родились и где росли, говорим сегодня: я защищу мою Украину. Мою соборную. Мое Закарпатье, мою Волынь, мое Подолье, мою Таврию, мою Сиверщину, мое Полесье, мое Приднепровье, мой Донбасс, мою Галичину, мое Приднепровье, мою Слобожанщину, мое Приазовье, мою Буковину и, конечно, мой Крым. И никакой он не "ваш", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы все защищают вместе, а значит, вместе и победят.

"И звуки победы услышит вся Украина... Моя Украина. Наша Украина ... Единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единственная. С Днем Соборности, дорогой народ! С Днем Соборности, непоборимые!" - поздравил Зеленский украинцев.

Дополнительно

Напомним, что День Соборности Украины - это праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году.

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