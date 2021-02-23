Як звучить Марс: NASA опублікувало звуки і відео

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало звуки та відео з поверхні Марса. Їх зробив марсохід Perseverance після того, як він приземлився на цю планету 18 лютого.

Про це відомство повідомило в Twitter , який ведуть від імені ровера Perseverance.

Як повідомляється, відеозапис вівся одночасно з чотирьох камер, дві з них були закріплені на самому Perseverance, одна розташовувалася на посадковому модулі, а ще одна була закріплена на зовнішньому кожусі, до якого кріпився парашут.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Також NASA опублікувало файл, який містить справжні звуки з Марса.

"Тепер, коли ви бачили Марс, послухайте його. Візьміть навушники та послухайте перші звуки, записані одним з моїх мікрофонів", - йдеться в повідомленні.

На записі можна почути тихий гул, ймовірно, від поривів вітру.