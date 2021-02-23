Як звучить Марс: NASA опублікувало звуки і відео
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало звуки та відео з поверхні Марса. Їх зробив марсохід Perseverance після того, як він приземлився на цю планету 18 лютого.
Про це відомство повідомило в Twitter, який ведуть від імені ровера Perseverance.
Як повідомляється, відеозапис вівся одночасно з чотирьох камер, дві з них були закріплені на самому Perseverance, одна розташовувалася на посадковому модулі, а ще одна була закріплена на зовнішньому кожусі, до якого кріпився парашут.
Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
Також NASA опублікувало файл, який містить справжні звуки з Марса.
"Тепер, коли ви бачили Марс, послухайте його. Візьміть навушники та послухайте перші звуки, записані одним з моїх мікрофонів", - йдеться в повідомленні.
На записі можна почути тихий гул, ймовірно, від поривів вітру.
Now that you've seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
Нагадаємо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA здійснив успішну посадку на Марс. Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Цей час у NASA називають "хвилинами жаху".
Після 19 лютого марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високим розширенням, яке було зроблено після його посадки.