Свозят технику, ПВО и живую силу. У Бердянска заметили движение армии РФ

Россия перемещает свои военные силы и подкрепления в направлении Бердянска и на побережье Мариупольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

В частности, там замечено передвижение мотопехотной техники, живой силы и системы ПВО "Панцирь". Кроме этого, в сторону Крыма, на побережье по линии Урзуф-Ялта, были завезены новые мобилизованные. Там возобновил работу полигон по подготовке возле хутора Бабах-Тарама Мариупольского района.

"Фиксируем накопление живой силы и техники, в том числе танков на севере Мариупольского района, ближе к Волновахе/Угледару". Обратное движение на московию не зафиксировано", - пишет Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

С начала полномасштабного вторжения России Мариуполь стал одной из главных целей оккупантов на Донбассе. Россия постоянно обстреливала город, а полностью захватила его в конце мая 2022 года, когда украинские защитники, базировавшиеся на "Азовстале", сдались в плен.

В последнее время русская армия использует Мариуполь как свою военную базу, особенно порт. Кроме того, там подмечено передвижение российской техники советского образца.

Также в Мариуполе участились взрывы. Так, 19 мая в районе Мариупольского аэропорта, где располагаются оккупанты, раздались взрывы. Власти сообщили о "прилетах".

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