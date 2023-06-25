Обвиняли в терроризме. В Бердянске россияне убили подростка

Оккупационные власти Запорожской области заявили о "ликвидации двух террористов" в Бердянске. Один из них - это 16-летний подросток Тигран Оганесян.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию гауляйтера в Запорожской области Владислава Рогова.

По его словам, примерно в 19:00 два человека "открыли огонь из автоматов" на городской набережной.

"В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены", - сказал Рогов.

Он сообщил, что один из них - это Тигран Оганесян, 16-летний подросток, которого ранее оккупанты задерживали за проукраинскую позицию. Также в местных Telegram-каналах распространяется видео, на котором изображен Тигран. Он держит в руках автомат и говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине". На видео также слышен голос и второго парня, отвечающего: "Героям слава".

Под видеосообщением отмечают, что перед смертью ребята успели застрелить оккупанта и зарезать местного полицейского.

Что известно о Тигране Оганесяне

В сентябре 2022 года оккупанты похитили Тиграна и его друга Никиту Ханганова и обвинили их в терроризме. По данным "Медийной инициативы по правам человека", их допрашивали, избивали и пытали электрическим током.

В июне 2023 года Евродепартамент потребовал от властей РФ выпустить ребят и разрешить им выехать на подконтрольную Украине территорию.

Ситуация в Бердянске

Россияне оккупировали Бердянск в начале полномасштабного вторжения, и с тех пор активно используются в качестве базы. В последние недели ВСУ начали продвигаться на Бердянском направлении, поэтому оккупанты усилили там свои усилия по обороне.

Так, неделю назад они перебросили 20 военных вертолетов на аэродром в городе. Также они опрокидывают туда боекомплект из Мариуполя.

Кроме того, в городе работает партизанская сетка, а также ВСУ регулярно атакуют там вражеские склады. К примеру, 22 июня Силы обороны атаковали скопление россиян на базе отдыха "Роза".

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