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Обвинения ВСУ и "благодарность" врагу: россияне готовят масштабную ИПСО в Олешках

11:40 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Обвинения ВСУ и "благодарность" врагу: россияне готовят масштабную ИПСО в Олешках Иллюстративное фото: россияне готовят масштабную ИПСО в Олешках (Getty Images)
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Россияне готовят серию постановочных интервью с жителями оккупированных Олешек Херсонской области. Враг планирует использовать эти видео для очередной информационно-психологической спецоперации против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Согласно оперативной информации, военнослужащие одного из подразделений армии РФ получили приказ создать "компрометирующие" ролики с участием местных жителей.

По замыслу противника, люди на видео должны:

  • обвинить Силы обороны Украины в постоянных обстрелах и блокаде города;
  • дискредитировать решения военно-политического руководства государства;
  • выразить положительное отношение и благодарность захватчикам.

Реализацию этой ИПСО оккупанты запланировали на октябрь - начало ноября. В СБУ объясняют: из-за отсутствия успехов на поле боя агрессор пытается подорвать психоэмоциональное состояние украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Как действовать гражданам и СМИ

Украинцев и представителей медиа призвали придерживаться информационной гигиены:

  • критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации;
  • не доверять публикациям вражеских или пророссийских Telegram-каналов;
  • не распространять непроверенные данные;
  • использовать информацию исключительно из официальных источников.

"СБУ системно противодействует попыткам российских спецслужб и военных проводить информационно-психологические операции против Украины. Служба продолжает своевременно разоблачать замыслы противника и принимать комплексные меры для их нейтрализации", - говорится в заявлении.

Напомним, недавно украинские военные во второй раз доставили гуманитарную помощь в оккупированные Олешки. Местным жителям передали около 4 тонн продуктов, медикаментов и детских наборов.

Отметим, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что из-за острой нехватки пищи, воды и лекарств жители оккупированных Олешек вынуждены покидать город.

По его словам, люди выезжают на велосипедах и мопедах или идут пешком, подвергаясь опасности. В то же время организованная эвакуация гражданских остается заблокированной, несмотря на призывы ЕС обеспечить безопасный выезд из города.

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