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Освобождение Херсона и жизнь после травмы: история героя, получившего бионический протез от Favbet

Фото: освобождение Херсона и жизнь после травмы: история героя, получившего бионический протез от Favbet (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Компания Favbet в рамках проекта "Люди майбутнього" профинансировала установку современного бионического протеза одному из пациентов львовского центра "Незламні". Им стал 31-летний военнослужащий из Мариуполя Вячеслав Смыслов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фильм Sportarena.

Вячеслав Смыслов – украинский военнослужащий и отец троих детей. Родился и вырос в Мариуполе, в 2015-м вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать родной город от российской агрессии.

Во время полномасштабного вторжения Вячеслав был штурмовиком в 28-й бригаде, с ней среди первых вошел в Херсон, а позже – сдерживал "вагнеровцев" на Бахмутском направлении, где и получил ранение от вражеского дрона. Как следствие – многочисленные травмы и потеря левой руки ниже локтя.

После длительной реабилитации попал в центр "Незламні", где ему предложили получить бионический протез при поддержке компании Favbet.

Сегодня таких протезов в Украине всего 20.

Сейчас Вячеслав вернулся в мирную жизнь и вместе с женой занимается воспитанием детей. Однако мечтает вернуться на поле боя, чтобы встретить победу с собратьями.

 

"Слава Смысл - настоящий киборг, и для меня лично - пример большой несокрушимости", - говорит Никита Дмитрулин, журналист Sportarena.

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