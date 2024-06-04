Уволенный тренер забрал последнюю награду сезона УПЛ

Нападающий "полесских волков" Луифер Эрнандес – футболист месяца в чемпионате Украины. Он оформил два мяча в четырех поединках.

Форвард расписался в воротах харьковского "Металлиста 1925" и донецкого "Шахтера" Оба матча завершились победами житомирян. Луифер в голосовании болельщиков набрал 34,4% голосов. Он на четыре пункта опередил нападающего закарпатского "Миная" Артура Ременяка (3 гола).

Лучшим же тренером мая стал наставник "Полесья" Сергей Шищенко. Под руководством украинца житомиряне одержали три победы, в том числе над донецким "Шахтером" (2:0), и один поединок свели вничью. "Полесские волки" финишировали пятыми и завоевали путевку в Лигу конференций.

Награда не спасла Шищенко от увольнения. В новом сезоне "Полесье" будет тренировать Имад Ашур. Бывший наставник житомирян пока с новым местом работы не определился.