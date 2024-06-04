Уволенный тренер забрал последнюю награду сезона УПЛ

Украинская Премьер-лига отдала призы лучших игрока и тренера мая представителям житомирского "Полесья".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Нападающий "полесских волков" Луифер Эрнандес – футболист месяца в чемпионате Украины. Он оформил два мяча в четырех поединках.
Форвард расписался в воротах харьковского "Металлиста 1925" и донецкого "Шахтера" Оба матча завершились победами житомирян. Луифер в голосовании болельщиков набрал 34,4% голосов. Он на четыре пункта опередил нападающего закарпатского "Миная" Артура Ременяка (3 гола).
Лучшим же тренером мая стал наставник "Полесья" Сергей Шищенко. Под руководством украинца житомиряне одержали три победы, в том числе над донецким "Шахтером" (2:0), и один поединок свели вничью. "Полесские волки" финишировали пятыми и завоевали путевку в Лигу конференций.
Награда не спасла Шищенко от увольнения. В новом сезоне "Полесье" будет тренировать Имад Ашур. Бывший наставник житомирян пока с новым местом работы не определился.
К слову, накануне сборная Украины свела вничью с Германией спарринг перед Евро-2024.
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