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На освобожденных территориях Украины зафиксировано почти 5100 фактов пыток

Фото: бесчеловечное обращение и пытки со стороны российских агрессоров являются военными преступлениями (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Органы прокуратуры открыли 5079 уголовных производств только по фактам пыток и другого бесчеловечного обращения, которые совершили на территории Украины российские захватчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр прав человека ZMINA.

Как отмечает Центр, на его информационный запрос в Офис генерального прокурора ведомство сообщило, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения, которые совершили российские оккупанты во время вторжения России в Украину.

"На деоккупированных территориях Украины после отступления россиян выявлено 54 места жестокого обращения с населением, так называемых застенков. В настоящее время осуществляется досудебное расследование в 855 уголовных производствах по военным преступлениям против детей, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины, в том числе фактами сексуального насилия. Всего органами прокуратуры расследуется 2415 производств по преступлениям, совершенным в отношении детей и в сфере охраны детства", - говорится в сообщении Центра.

Пыточная в Изюме. Фото: Belkis Wille/Human Rights Watch

Кроме того, по состоянию на 19 декабря в ЕРДР зарегистрировано 54 607 преступлений, связанных с агрессией РФ, среди них 52 879 по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Центр прав человека также сообщает, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ правоохранительными органами установлено 154 факта совершения российскими военнослужащими сексуального насилия в отношении женщин, детей и мужчин на территории Украины.

Недавно РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты на захваченных территориях Украины создают застенки для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

Напомним, в Херсонской области нашли еще одну пыточную оккупантов. Россияне превратили здание районного суда в место для содержания украинцев.

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