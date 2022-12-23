На освобожденных территориях Украины зафиксировано почти 5100 фактов пыток

Как отмечает Центр, на его информационный запрос в Офис генерального прокурора ведомство сообщило, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения, которые совершили российские оккупанты во время вторжения России в Украину.

"На деоккупированных территориях Украины после отступления россиян выявлено 54 места жестокого обращения с населением, так называемых застенков. В настоящее время осуществляется досудебное расследование в 855 уголовных производствах по военным преступлениям против детей, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины, в том числе фактами сексуального насилия. Всего органами прокуратуры расследуется 2415 производств по преступлениям, совершенным в отношении детей и в сфере охраны детства", - говорится в сообщении Центра.

Пыточная в Изюме. Фото: Belkis Wille/Human Rights Watch

Кроме того, по состоянию на 19 декабря в ЕРДР зарегистрировано 54 607 преступлений, связанных с агрессией РФ, среди них 52 879 по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Центр прав человека также сообщает, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ правоохранительными органами установлено 154 факта совершения российскими военнослужащими сексуального насилия в отношении женщин, детей и мужчин на территории Украины.