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Освобожденных из российского плена защитников "Азовстали" обследуют в медучреждениях

Фото: Освобожденных из российского плена защитников "Азовстали" обследуют в медучреждениях (СБУ)
Автор: Олег Васкив

Украинских военных, возвращенных домой из российского плена, распределяют в больницы для оказания им первичной медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию семей защитников "Азовстали".

"Освобожденные военнослужащие распределяются по медицинским учреждениям Украины, где они будут получать первичную медицинскую помощь", - говорится в заявлении.

Семьи воинов обратились с просьбой не беспокоить героев и дать им время для адаптации.

"Сейчас в приоритете - восстановить здоровье военных после плена, обеспечить необходимой психологической помощью и дать им возможность насладиться общением с семьями", - отметили родные защитников "Азовстали".

Они также добавили, что продолжают свою деятельность в направлении освобождения из плена всех защитников.

"Сегодня мы стали еще на шаг ближе к нашей цели, но пока не будут освобождены все герои - мы не останавливаемся ни на минуту", - подытожили в Ассоциации.

Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова".

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Обмен пленнымиВойна России против Украины