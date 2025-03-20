Откуда берутся брошенные автомобили: история кладбищ машин

Поражающие воображение искреннего автомобилиста фото с рядами старых машин посреди поля, леса или в большом ангаре время от времени появляются в лентах новостей. Как образуются такие "экспозиции" и что за машины на них покоятся?

Когда парковка становится автокладбищем

Автомобильным кладбищем чаще всего называют территорию, на которой кто-то находит определенное количество машин, брошенных неизвестно когда и неизвестно кем. Точнее, любой знаток автомобильного дела за несколько минут может идентифицировать и большинство авто, и время, которое они простояли без присмотра, и период, когда объект был основан. Да и с "автором" этого, извините, проекта чаще всего можно разобраться.

Чаще всего подобные находки случаются в США, где, во-первых, есть огромные и малозаселенные территории, и где, во-вторых, автомобиль не представляет большой ценности для граждан.

Рассмотрим историю автомобильного кладбища на примере типичного случая, который имел место несколько лет назад в в штате Миссури. В конце 2021 г. несколько медиа разместили репортажи с настоящего автомобильного кладбища: скопление брошенных автомобилей, которые стояли, рядами и вразброс, почему-то посреди леса. Автомобильные эксперты тут же привязали их ко времени - 1940-1980-х гг., и к странам выпуска - США и Европа. А вскоре раскрылись и другие секреты.

Как не трудно понять, леса на этой локации полвека назад не было, а была огромная неасфальтированная площадка, на которой владелец земельного участка держал старые автомобили - вероятно, с целью перепродажи и разборки на запчасти. Наконец уважаемый гражданин, достигнув почтенного возраста, решил, что автомобили, запаркованные много лет назад в его владениях, ему больше не нужны. И через доверенного человека обнародовал фотосессию своей коллекции. Из более-менее интересного здесь -четырехоконное купе Dodge 1949 года (с редкими теперь элементами заводского тюнинга!), культовая Chevrolet Impala 1972 года (причем в кузове купе), седан Oldsmobile 1964 года и грузовой Ford с вожделенным во все времена V8.

Точный адрес (если можно так сказать) изначально не обнародовали, чтобы первыми на место могли попасть действительно заинтересованные специалисты, готовые заплатить за самые интересные экземпляры реальные деньги.

Почему никто не знал об этих машинах раньше? Потому что Америка большая, потому что среди машин вырос лес, а еще потому что от ближайшей дороги до этого то ли кладбища, то ли музея надо идти пешком еще 20 минут. Показательный момент - похоже, именно благодаря тому, что со временем автомобили оказались в лесу, их разворовывали по мелким частям, а не целиком - извлечь американские full-size седаны из дикого леса непросто. Тем более, что через наиболее фартовые машины деревья проросли насквозь.

Еще один, совсем свежий случай - 400 автомобилей, найденных в начале этого года в штате Луизиана. Картина похожа: это была площадка продавца подержанных машин и запчастей, который скупал себе товар для перепродажи или разбора. После его смерти кому-то из потомков пришло в голову показать заброшенный сток полуразобранных автомобилей поклонникам старины. И действительно, между деревьев нашли кое-что интересное: Dodge Charger в редкой комплектации с 7,2-литровым V8 на 375 л.с., Dodge Challenger, Plymouth Road Runner и опять же обязательную для таких случаев Chevrolet Impala.

Когда-то здесь был автосалон

Еще один, менее распространенный путь образования автомобильного кладбища - заброшенные и по определенной причине забытые склады дилеров. Обанкротившиеся дилерские центры в Европе и Америке иногда попадают в настолько затруднительную ситуацию, что под арест попадает все их имущество - в том числе здания автосалона с соседними стоковыми стоянками. И даже если на период судебного производства и бумажной волокиты территория остается под охраной, время не пощадит машины. Даже те из них, которые находятся в помещении, с годами ржавеют, теряют товарный вид, а еще выходят из моды и стареют морально. В конце концов все имущество может стать никому не нужным, и в зависимости от местных обычаев машины становятся жертвой вандалов или просто ржавеют - чтобы через полвека попасть в ленту новостей как очередное автомобильное кладбище.

Коротко

Конечно, для человека, преданного автомобильному делу, выражение автомобильное кладбище звучит не очень оптимистично. Однако на самом деле каждое открытие такого хранилища может порадовать историков, реставраторов и коллекционеров старой техники. Поскольку фактически это склад (да, склад, хотя и с такими себе условиями) исторических автомобилей, в отличие от тысяч их современников не утилизированных, а сохраненных в том или ином виде.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.