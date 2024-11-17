Откуда берется запах бензина в машине и как его устранить: изучаем варианты

В отличие от, скажем, газового горючего, запах бензина не создан искусственно ароматизатором, а объясняется естественным присутствием в нем бензола – очень пахучего и летучего вещества. Но все равно хорошо, что бензин отличается столь навязчивым запахом: от легковоспламеняющийся, поэтому каждая его протечка очень опасна и требует устранения.

Поэтому каждый случай запаха горючего в салоне следует воспринимать как сигнал тревоги о негерметичности топливной системы, что означает угрозу пожара. А причины появления запаха бензина могут быть такими:

Заправщик на АЗС облил горловину и крыло бензином . Это случается довольно часто, но водитель или пассажиры чувствуют запах не всегда – только когда эта случайная порция большая или, например, когда машина долго не уезжает от колонки. На ходу эти капли быстро улетучиваются и о них напомнят только сухие следы потеков – и то не всегда.

. Это случается довольно часто, но водитель или пассажиры чувствуют запах не всегда – только когда эта случайная порция большая или, например, когда машина долго не уезжает от колонки. На ходу эти капли быстро улетучиваются и о них напомнят только сухие следы потеков – и то не всегда. Разгерметизация топливной системы под капотом . Именно в подкапотном пространстве больше всего соединений и топливных приборов могут протекать. Ища здесь место протечки, не выключайте двигатель (держитесь подальше от вращающихся деталей), так как бензин на горячих деталях быстро испаряется и не всегда оставляет следы. Некоторые из подкапотных проблем можно решить своими силами, тем более что продолжать движение с лужицами и подтеками бензина рядом с горячими деталями двигателя очень опасно.

. Именно в подкапотном пространстве больше всего соединений и топливных приборов могут протекать. Ища здесь место протечки, не выключайте двигатель (держитесь подальше от вращающихся деталей), так как бензин на горячих деталях быстро испаряется и не всегда оставляет следы. Некоторые из подкапотных проблем можно решить своими силами, тем более что продолжать движение с лужицами и подтеками бензина рядом с горячими деталями двигателя очень опасно. Разгерметизация бензопроводов. Пластиковые и резиновые трубки топливопроводов обладают свойством со временем растрескиваться, металлические ржавеют – и все они после этого начинают понемногу пропускать бензин. Любая трубка под днищем может банально повредиться от удара, а также распространенная причина потери герметичности – проблемы на штуцерах соединений. Замена бензопроводов достаточно ответственной работой, поэтому ее можно доверять только ответственным мастерам.

Пластиковые и резиновые трубки топливопроводов обладают свойством со временем растрескиваться, металлические ржавеют – и все они после этого начинают понемногу пропускать бензин. Любая трубка под днищем может банально повредиться от удара, а также распространенная причина потери герметичности – проблемы на штуцерах соединений. Замена бензопроводов достаточно ответственной работой, поэтому ее можно доверять только ответственным мастерам. Выхлопные газы. Авто, имеющее проблемы с двигателем, может вместе с выхлопом выпускать в атмосферу бензин в виде не сгоревших в цилиндре микрокапель. Иногда это явление имеет место только на холодном, непрогретом двигателе. Словом, нужна диагностика топливной системы и зажигание двигателя.

Авто, имеющее проблемы с двигателем, может вместе с выхлопом выпускать в атмосферу бензин в виде не сгоревших в цилиндре микрокапель. Иногда это явление имеет место только на холодном, непрогретом двигателе. Словом, нужна диагностика топливной системы и зажигание двигателя. Дыра в бензобаке . Да, на самом деле повредить бак довольно просто, если часто съезжать с ровного асфальта. Потому что чаще топливный бак расположен под днищем авто и он страдает от ударов о неровности. Кроме того, на машинах старых поколений, где бак не пластиковый, а стальной, протечка часто возникает из-за сквозной коррозии. Именно металлический бак можно отремонтировать, тем или иным способом, но лучше в условиях СТО. Восстанавливать пластиковый бензобак сложнее, чаще его ремонт считается временным – например, в полевых условиях, чтобы доехать до мастерской.

Кратко

Да, в некоторых случаях запах бензина не означает ничего страшного. Но позволим себе еще раз напомнить, что бензин очень легко занимается, а огонь в свою очередь легко, через несколько минут, превращает машину в кучу закопченного рыжего лома. Поэтому так лучше немедленно выяснить причину каждого случая, когда запах горючего появляется не там, где это допускается.