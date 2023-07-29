Не обращайте внимания на нытье. Подоляк высмеял заявления о желании Путина вести переговоры

"Время признать, что субъект "Путин" не является сегодня лицом, чьи высказывания имеют значение, содержат хотя бы щепотку правды, или влияют на глобальные процессы и определяют ход событий", - написал Подоляк на странице в Twitter.

Он отметил, что российский диктатор может только выпрашивать "переговоры хоть с кем-то по поводу Украины" и рассказывать небылицы о "выведении оккупантов из Киевской области по просьбе".

"Просто не обращайте внимания на нытье Путина, и тогда многое будет оперативно решено", - добавил он.

Путин якобы хочет переговоров

На полях саммита Африка-Россия глава Африканского союза Азали Ассумани заявил, что Путин якобы желает вести переговоры по завершению войны с Украиной, и нужно лишь "убедить другую сторону".

В то же время Путин рассказал африканским лидерам небылицу о том, как Украина и РФ якобы почти договорились о прекращении войны во время переговоров в Турции, а Москва "по просьбе" вывела свои войска из Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.