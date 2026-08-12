Командование дало обещание бойцам 121 бригады ТрО после жалоб на проблемы с ротацией

Командование отреагировало на видеообращение военнослужащих 121-й отдельной бригады ТрО. Защитникам пообещали провести ротацию в кратчайшие сроки, как только это позволит ситуация безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группировки войск (сил) "Юг".

В командовании подтвердили, что 121 бригада территориальной обороны сейчас выполняет боевые задачи на очень сложном и динамичном участке фронта. Бойцы удерживают позиции в условиях непрерывного огня со стороны противника, за что руководство выражает им глубокое уважение.

В то же время, в заявлении отмечается, что данные по видеообращению отражают лишь отдельный фрагмент оперативной обстановки. По словам командования, это видео не воспроизводит полный контекст тех мер, которые сейчас принимаются для поддержки подразделения.

"Да, за последние 30 дней была осуществлена доставка около 240 кг продовольственного груза на позицию воинов 121-й отдельной бригады территориальной обороны. В настоящее время осуществляется комплекс действий для проведения ротации подразделения в самые сжатые сроки", - отметили в группировке "Юг".

Командование назвало сохранение жизни военных главным приоритетом. Ротацию подразделения проведут сразу, как только это позволит сделать ситуация с безопасностью на этом участке, чтобы не подвергать бойцов критическому риску непосредственно во время перегруппировки.

Что предшествовало

К главкому ВСУ Михаилу Драпатому публично обратился командир взвода огневой поддержки 3-го батальона 121-й бригады, лейтенант Сищук. Он заявил, что вместе с побратимами выполняет задачи на Запорожском направлении.

По словам военного, бойцы 121 бригады рассчитывали, что их ротация продлится один месяц, как им и пообещало командование, однако они находятся на позициях почти четыре месяца подряд.

Сищук заявил, что командование заверило его, что на линии обороны есть готовые основные и запасные позиции, однако, добавил он, это оказалось неправдой. Он отметил, что обеспечения продовольствием и питьевой водой нет от трех до семи суток.