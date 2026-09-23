Зеленский на встрече с Трампом достиг "определенного продвижения" по лицензии на Patriot, - источник

На встрече лидеров Украины и США в Нью-Йорке, на полях 81-й Генассамблеи ООН, стороны достигли определенного продвижения по лицензии Украины на производство ракет к системе ПВО Patriot.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
"Во время встречи с Трампом было достигнуто определенное продвижение в вопросе лицензий на Patriot", - сказал анонимный собеседник.
Перед этим президент Владимир Зеленский сообщал, что не получил однозначного ответа от американской стороны о получении лицензии на Patriot.
Еще источник сообщил: насчет других других важных вопросов по Украине, пока мяч находится на поле РФ.
Также, по информации РБК-Украина, вечером по американскому времени должна состояться встреча на уровне советников со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также с представителями Е3.
Напомним, на днях в Нью-Йорке проходит 81-я Генассамблея ООН, на которой встречаются мировые лидеры и влиятельные в политической плоскости личности.
Президент Владимир Зеленский говорил, что есть два десятка важных вопросов, которые украинская сторона должна обсудить в рамках Генассамблеи.
К примеру, одно из них, энергетическое перимирие из РФ. Украина выразила свою готовность к этому перемирию, а США пообещали передать этот сигнал Москве.