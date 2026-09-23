Зеленский на встрече с Трампом достиг "определенного продвижения" по лицензии на Patriot, - источник

"Во время встречи с Трампом было достигнуто определенное продвижение в вопросе лицензий на Patriot", - сказал анонимный собеседник.

Перед этим президент Владимир Зеленский сообщал, что не получил однозначного ответа от американской стороны о получении лицензии на Patriot.

Еще источник сообщил: насчет других других важных вопросов по Украине, пока мяч находится на поле РФ.

Также, по информации РБК-Украина, вечером по американскому времени должна состояться встреча на уровне советников со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также с представителями Е3.