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Зеленский на встрече с Трампом достиг "определенного продвижения" по лицензии на Patriot, - источник

00:55 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Юлия Маловичко
Фото: лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп (скріншот)

На встрече лидеров Украины и США в Нью-Йорке, на полях 81-й Генассамблеи ООН, стороны достигли определенного продвижения по лицензии Украины на производство ракет к системе ПВО Patriot.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Во время встречи с Трампом было достигнуто определенное продвижение в вопросе лицензий на Patriot", - сказал анонимный собеседник.

Перед этим президент Владимир Зеленский сообщал, что не получил однозначного ответа от американской стороны о получении лицензии на Patriot.

Еще источник сообщил: насчет других других важных вопросов по Украине, пока мяч находится на поле РФ.

Также, по информации РБК-Украина, вечером по американскому времени должна состояться встреча на уровне советников со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также с представителями Е3.

Зеленский и команда в США

Напомним, на днях в Нью-Йорке проходит 81-я Генассамблея ООН, на которой встречаются мировые лидеры и влиятельные в политической плоскости личности.

Президент Владимир Зеленский говорил, что есть два десятка важных вопросов, которые украинская сторона должна обсудить в рамках Генассамблеи.

К примеру, одно из них, энергетическое перимирие из РФ. Украина выразила свою готовность к этому перемирию, а США пообещали передать этот сигнал Москве.

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