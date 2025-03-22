Без встреч с глазу на глаз. WP узнало, как пройдут "непрямые переговоры" Украины и РФ

По словам Юрия Ушакова, главного помощника российского диктатора Владимира Путина по внешней политике, переговоры при посредничестве США будут сосредоточены на прекращении огня в Черном море. Кроме того, как ожидается, РФ откажется от ударов по энергетике. То есть, речь идет о частичном прекращении огня. Москва также дала понять, что переговоры в Саудовской Аравии будут касаться поставок зерна через Черное море, что было частью предыдущей сделки, которую заключили летом 2022 года.

WP поясняет, что переговорщики двух стран будут находиться в отдельных комнатах, а посредники передавать информацию одним и другим.

"Это будут переговоры на близком расстоянии... что-то вроде челночной дипломатии в отеле", - заявил в интервью ABC News спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Российскую делегацию в Эр-Рияде возглавят сенатор Григорий Карасин, курирующий иностранные дела, а также высокопоставленный советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Украину будут представлять министр обороны Рустем Умеров и заместить главы ОП Павел Палиса, о чем сообщил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в состав делегации также войдут эксперты по энергетике и "люди, которые глубоко разбираются в портовой инфраструктуре".

Среди американских посредников будут директор по планированию политики при госсекретаре Марко Рубио Майкл Антон, а также помощники Келлога и представители офисные советника по нацбезопасности Майкла Уолтца.