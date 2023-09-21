Встреча Зеленского и Байдена: чего ждать и будут ли ATACMS для Украины

Джо Байден примет Владимира Зеленского сегодня, 21 сентября, в Белом доме. Как ожидается, лидеры обсудят широкий спектр вопросов от гарантий безопасности, военной помощи до финансовой поддержки. Это будет третья встреча в 2023 году после визита Байдена в Киев в феврале и переговоров на полях Вильнюсского саммита НАТО в июле.

Визит проходит на фоне дискуссий в Конгрессе о дополнительных почти 24 млрд долларов для Украины. Уже скоро в США стартует избирательная кампания, которая, очевидно, повлияет на дальнейшие решения Вашингтона. Украинская сторона опасается возможных проблем со стороны Республиканской партии.

Фото: визит Владимира Зеленского в США приходится на разгар дискуссий в Конгрессе о выделении дополнительных 24 млрд долларов для Украины (president.gov.ua)

Запрос администрации Байдена уже удовлетворил Сенат. Но там особых проблем не ожидалось, поскольку большинство за демократами. Следующий шаг за Палатой представителей с республиканским большинством. Консервативные члены Республиканской партии настаивают на сокращении федеральных расходов, а часть сторонников бывшего президента Дональда Трампа стремятся заблокировать поступление денег в Украину.

Конгресс работает над принятием законопроектов о ежегодных ассигнованиях до 30 сентября. Если не успеют до крайнего срока, правительству США грозит шатдаун. Несмотря на разногласия, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан довольно оптимистичен.

"На основе наших консультаций на Капитолийском холме мы считаем, что в обеих палатах в дальнейшем сохраняется мощная двухпартийная поддержка", - заявил он и добавил, что в критический момент республиканцы и демократы признают, что не могут отказаться от помощи Украине.

Вероятно, поэтому помимо визита в Белый дом президент Зеленский встретится с лидерами нижней и верхней палаты Конгресса США, а также лидерами Демократической и Республиканской партии. Ожидается, что он обратится к ним с речью на Капитолийском холме в 10:00 (17:00 по киевскому времени).

По мнению политолога Владимира Фесенко, в конце концов вопрос помощи для Украины будет решен позитивно даже в условиях предстоящей избирательной гонки.

"Удастся ли Зеленскому решить этот вопрос? К сожалению, не все зависит от нашего президента. Но я думаю, что этот вопрос будет решен, потому что здесь дело не только в Зеленском или Байдене, а потому что помощь Украине в интересах США", - говорил он в комментарии РБК-Украина.

О чем будут говорить Зеленский и Байден

Байден хочет услышать от Зеленского его личную оценку событий на фронте и прогресса украинского контрнаступления. Как заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, это важно, поскольку главы обеих стран встретятся в критическое время.

"Президент с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогрессе, которого они достигают - своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", - отметил он.

Фото: президенты обсудят широкий круг вопросов, но, как ожидается, главной темой будет военная помощь (Getty Images)

Он также добавил, что Байден повторит тезис о том, что США будут оставаться с Украиной, пока это необходимо. Поэтому поддержка в любом случае продолжится.

Украинская сторона тоже заинтересована в информировании Байдена о ситуации на фронте, чтобы довести до его ведома актуальные потребности на поле боя и объяснить, почему и с помощью чего необходимо ускорить контрнаступления.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает: ожидания известны заранее, поскольку США являются крупнейшим партнером как с точки зрения военной помощи, так и с точки зрения лидерства в вопросах поддержки.

По его словам, прежде всего Вооруженные силы Украины нуждаются в дальнобойных ракетах ATACMS.

"Также надо ускорить обучение на F-16. А третья составляющая - это бронетехника в любом ее виде. Также нужны снаряды для HIMARS", - добавил он.

Кроме того, перед зимними вызовами Украина рассчитывает на дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Так как в прошлом году Россия делала ставку на атаки объектов энергетики.

На данный момент все говорит о том, что очередная военная помощь точно будет. С трибуны Генеральной ассамблеи ООН Байден назвал защиту Украины инвестициями в будущее каждой страны, а анонс очередного пакета появился еще на прошлой неделе. Какое вооружение в него войдет, пока неизвестно.

ATACMS для Украины. Что известно

О том, что на встрече с Байденом будет подниматься тема дальнобойных ракет, говорил сам Зеленский. По его словам, американский лидер способен снова "перевернуть страницу войны", как ранее делал с ракетными системами HIMARS.

"Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их (ATACMS, - ред.) осенью", - заявил он, объяснив, что ракеты нужны, чтобы не делать паузы в контрнаступлении.

Отметим, это тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, способная поражать цели на расстояниях до 300 км. Она позволит наносить удары по ключевым российским материально-техническим и логистическим базам, а также местам запуска крылатых ракет и БпЛА на временно оккупированных территориях.

В частности, об этом писали сенаторы в письме Байдену. По их мнению, такие ракеты максимально повысят шансы на успех как нынешнего контрнаступления, так и будущих операций.

"Следует незамедлительно отправить вариант ATACMS с унитарной боеголовкой большой дальности. Недавний украинский удар по военно-морскому порту Севастополя с использованием Storm Shadow продемонстрировал боевую эффективность такого оружия", - говорится в обращении от 16 сентября.

Фото: официально США еще не готовы передавать ATACMS для Украины (flickr.com USAASC)

По данным западных СМИ, еще до этого письма Байден был близок к позитивному решению, а некоторые из них даже прогнозируют поставки на осень. Официально "зеленого света" еще нет, а глава Пентагона Ллойд Остин после очередной встречи в формате "Рамштайн" уклонился от ответа на прямой вопрос.

Уже во время поездки в США Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит ATACMS, это приведет к большим потерями на поле боя и не только.

Как пишет издание Axios, администрация Байдена все же пока воздержится от анонса. По словам его источника, украинская сторона интересовалась ракетами во время недавнего визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, но тот заверил, что дебаты по ATACMS не завершились. А по данным Fox News, они не войдут в следующий пакет.

Тем не менее есть вероятность, что официальное объявление придерживают как раз до встречи президентов США и Украины.

"Я не разделяю пессимизм отдельных западных СМИ и допускаю, что анонсы по ATACMS могут быть. Думаю, у Зеленского есть все возможности, чтобы убедить Байдена передать ракеты", - отметил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Однако не исключено, что, как и в истории, с танками Abrams от встречи президентов до финального решения пройдут несколько недель. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что Украины все равно получит ATACMS в ближайшее время, все к этому идет и для этого есть ряд причин.

"Во-первых, мы входим в такой период, когда нам нужно будет вести боевые действия оружием, которое дает возможность поражать вражеские тылы. Если осень будет дождливой, мы, вероятно, не сможем активно применять бронетехнику и будем вынуждены действовать с позиций дальнобойного оружия и артиллерии. Во-вторых, есть геополитический вызов, такой как передача снарядов России из Северной Кореи, а за кулисами, возможно, и из Китая. По этим причинам, а также для демонстрации дальнейшей поддержки и доминирования Запада очень важно передать ATACMS Украине", - рассказал он в беседе с изданием.

Отметим, аналитики проекта Long War Journal полагают, что передача этих дальнобойных ракет может высвободить модернизированные украинские "Нептуны" для ударов по объектам непосредственно в России и даже по Крымскому мосту.

Но реальное применение ATACMS будет зависеть от версии, которую получит Украины. Если это будет модификация M57 с боевой массой 227 кг и дальностью до 300 км, то таким оружием действительно можно достать до тыловой российской логистики. Если версия M39 с кассетной боевой частью, то в теории ее можно использовать для уничтожения российских систем ПВО.

В любом случае, отмечают аналитики, переданные Украине установки M142 HIMARS и M270 еще нужно "перепрошить". Поскольку летом 2022 года их якобы лишили функции запуска ATACMS.

Стоит ли ждать еще анонсов по F-16?

Наряду с европейскими партнерами США являются лидером в так называемой авиационной коалиции. В ее рамках союзники работают над тем, чтобы пересадить украинских пилотов на истребители F-16.

Для того, чтобы полностью заменить нынешний парк боевой авиации, Украине нужно 128 F-16. Минимально для защиты украинского неба - 60 единиц, то есть пять эскадрилий по 12 самолетов.

Фото: одной из тем встречи Байдена и Зеленского могут стать F-16 из американских запасов (Getty Images)

На сегодня заявлена готовность предоставить 61 единицы: 42 истребителя от Нидерландов и 19 - от Дании. Третьей страной, которая присоединится к списку поставщиков, может стать Норвегия. Пока неизвестно, сколько именно F-16 она может передать.

Перед тем, как Воздушные силы Украины получат боевую авиацию западного образца, нужно подготовить пилотов. Первая группа из нескольких человек уже отправилась на обучение в Данию, другим перед стартом основной части предстоит подтянуть знания английского языка. Обучение может занять от 4 до 6 месяцев и, скорее всего, первые F-16 поднимутся в украинское небо уже в 2024 году. Западные СМИ не исключают, что это может случиться в феврале.

Как страна-производитель США обещают, что третьи страны смогут передать Украине истребители после подготовки пилотов. При этом крупнейший союзник до сир пор не говорил о возможности поставок из своих запасов. Американская армия остается самым большим эксплуатантом F-16, имея на вооружении почти 900 единиц.

Опрошенные эксперты соглашаются, что заявление Байдена на встрече с Зеленским о передаче американских самолетов доказало бы еще большую решимость помогать Украине.

"Мне кажется, политическое решение уже принято, под вопросом лишь время, когда его объявят. Возможно, это случится на этой неделе", - отметил Александр Мусиенко в беседе с РБК-Украина.

Эксперт Александр Коваленко полагает, что в таком случае Вашингтон может не ограничиться, например, одной эскадрильей.

"Что-то мне подсказывает, на встрече будет подниматься тема F-16, разрешение на передачу которых США дали другим странам, но пока сами не передают. Поэтому я не исключаю, что США могут объявить о готовности усилить Украину одной, двумя, а, пожалуй, даже тремя эскадрильями F-16", - резюмировал он.