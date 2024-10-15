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Встреча Трампа с избирателями в Пенсильвании закончилась, когда зрители начали терять сознание

Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа с избирателями в душном здании муниципалитета в пригороде Филадельфии преждевременно завершилась и превратилась в импровизированную танцевальную вечеринку. Перед этим несколько зрителей потеряли сознание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Примерно через 40 минут после начала Трамп прервал свою беседу с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм, чтобы вызвать врача.

"Это немного сложный вопрос", — сказал Трамп, наблюдая за развитием событий в выставочном центре Greater Philadelphia Expo Center.

Вскоре после того, как одного из сторонников вывели с арены, Трамп возобновил свою речь — но тут же еще один человек потерял сознание.

"Лично мне это нравится. Мы теряем вес, знаете, сейчас вы теряете вес. Мы могли бы сделать это, сбросить четыре или пять фунтов", - сказал Трамп.

После того, как второй человек покинул мероприятие, Трамп, по-видимому, решил, что не хочет продолжать сессию вопросов и ответов, — вместо этого предложил играть музыку для собравшихся. Затем Трамп танцевал на сцене, пока звучали такие песни, как "YMCA", "Hallelujah" и "Nothing Compares 2 U", и зрители постепенно покидали арену.

Напомним, Трамп должен был провести повторный митинг в городе Батлер, штат Пенсильвания, где в июле на его жизнь было совершено покушение. Штаб Трампа позиционировал мероприятие как "дань уважения американскому духу".

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Выборы в СШАДональд Трамп