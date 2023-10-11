Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16"

Сегодня, 11 октября в Брюсселе пройдет заседание в формате "Рамштайн". 16-я встреча военной коалиции в поддержку Украины соберет представителей около 50 стран, а в составе делегации США появится новый участник.
РБК-Украина собрало все, что известно о "Рамштайне-16".
При подготовке материала использовались: сообщение пресс-службы Пентагона, программа встречи министров обороны НАТО, публикации Reuters, "Радио Свобода", "Голос Америки", сообщения U.S. Mission to NATO и Министерства обороны Германии в соцсети Х (Twitter).
На прошлой неделе в Пентагоне анонсировали очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на 11 октября 2023.
Местом его проведения была объявлена столица Бельгии, а именно штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Переговоры "Рамштайн" стартуют в 11:00 по Киеву. Их откроет министр обороны США Ллойд Остин.
В этот же день на 17:00 запланирована встреча Совета Украина-НАТО в рамках заседания министров обороны стран Североатлантического Альянса.
Это будут первые переговоры на уровне руководителей оборонных ведомств стран НАТО после летнего саммита в Вильнюсе, и впервые к союзникам присоединится министр обороны Украины Рустем Умеров. Как член Совета Украина будет полноправным участником встречи.
На 16-й встрече в формате "Рамштайн" будут присутствовать министры обороны и военачальники из около 50 государств-союзников Украины.
Председателем заседания с самой первой встречи в апреле 2022 остается глава Пентагона Ллойд Остин – инициатор создания Контактной группы.
Также постоянным участником американской делегации является начальник Объединенного комитета начальников штабов США. Впервые на переговорах "Рамштайн" в этом качестве будет присутствовать генерал Чарльз Браун. Он сменил на посту Марка Милли, который ушел в отставку в конце сентября.
Украинскую делегацию на заседании возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Очередные переговоры будут посвящены обсуждению ситуации на поле боя, а также потребностям ВСУ в контрнаступлении.
В сообщении Пентагона говорится, что на повестке 16-го заседания оборонной коалиции будет "текущая ситуация в Украине и поддержка со стороны международного сообщества по обеспечению украинского народа средствами, необходимыми для защиты его суверенной территории".
На "Рамштайне" ожидается, что США объявит о новом пакете военной поддержки. Согласно данным "Голоса Америки", его сумма может составить около 200 млн долларов. В частности, Штаты передадут ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды 105 мм и 155 мм, противотанковые ракеты TOW.
Как заявила глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, Контактная группа сосредоточится на вопросах предоставления боеприпасов и систем ПВО.
По ее словам, противовоздушная оборона Украины имеет решающее значение, особенно с наступлением холодного времени года, когда российские войска снова могут прибегнуть к атакам критической инфраструктуры. Смит также отметила, что предугадать результат встречи тяжело, ведь партнеры могут объявить о помощи Украине в режиме реального времени.
За день до переговоров стало известно, что Германия готовит зимний пакет военной помощи для Украины общей стоимостью 1 млрд евро для защиты критически важной инфраструктуры. В него войдет зенитный ракетный комплекс Patriot, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, 3 установки Gepard.
Истребители для Украины – еще одна постоянная тема обсуждения на "Рамштайне". Накануне заседания появилась информация, что Дания работает над расширением и углублением коалиции F-16.
По результатам "Рамштайна-15" в Германии 19 сентября партнеры объявили о новых пакетах помощи:
"Рамштайн-15" был дебютным для нового министра обороны Украины Рустема Умерова. По итогам встречи Умеров сообщил, что партнеры договорились о создании Коалиции возможностей (Capabilities Coalition). Ее целью является формирование Сил обороны Украины будущего.
В первую очередь внимания коалиции требуют 5 кластеров: ПВО, артиллерия, авиация, военно-морские силы, бронетехника. Также одним из направлений работы будет IT – для создания единой цифровой экосистемы боевого управления и управления оборонными ресурсами Сил обороны.
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, новую коалицию возглавят Эстония, Германия, Люксембург, Нидерланды и Польша. Основные задачи – предоставление танков Leopard, обучение пилотов на F-16, информационные технологии и кибербезопасность.
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