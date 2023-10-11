Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16"

Брюссель принимает "Рамштайн-16" и Совет Украина-НАТО

На прошлой неделе в Пентагоне анонсировали очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на 11 октября 2023.

Местом его проведения была объявлена столица Бельгии, а именно штаб-квартира НАТО в Брюсселе.

Переговоры "Рамштайн" стартуют в 11:00 по Киеву. Их откроет министр обороны США Ллойд Остин.

В этот же день на 17:00 запланирована встреча Совета Украина-НАТО в рамках заседания министров обороны стран Североатлантического Альянса.

Это будут первые переговоры на уровне руководителей оборонных ведомств стран НАТО после летнего саммита в Вильнюсе, и впервые к союзникам присоединится министр обороны Украины Рустем Умеров. Как член Совета Украина будет полноправным участником встречи.

Участники

На 16-й встрече в формате "Рамштайн" будут присутствовать министры обороны и военачальники из около 50 государств-союзников Украины.

Председателем заседания с самой первой встречи в апреле 2022 остается глава Пентагона Ллойд Остин – инициатор создания Контактной группы.

Также постоянным участником американской делегации является начальник Объединенного комитета начальников штабов США. Впервые на переговорах "Рамштайн" в этом качестве будет присутствовать генерал Чарльз Браун. Он сменил на посту Марка Милли, который ушел в отставку в конце сентября.

Украинскую делегацию на заседании возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Повестка для и ожидания от встречи

Очередные переговоры будут посвящены обсуждению ситуации на поле боя, а также потребностям ВСУ в контрнаступлении.

В сообщении Пентагона говорится, что на повестке 16-го заседания оборонной коалиции будет "текущая ситуация в Украине и поддержка со стороны международного сообщества по обеспечению украинского народа средствами, необходимыми для защиты его суверенной территории".

На "Рамштайне" ожидается, что США объявит о новом пакете военной поддержки. Согласно данным "Голоса Америки", его сумма может составить около 200 млн долларов. В частности, Штаты передадут ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды 105 мм и 155 мм, противотанковые ракеты TOW.

Как заявила глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, Контактная группа сосредоточится на вопросах предоставления боеприпасов и систем ПВО.

По ее словам, противовоздушная оборона Украины имеет решающее значение, особенно с наступлением холодного времени года, когда российские войска снова могут прибегнуть к атакам критической инфраструктуры. Смит также отметила, что предугадать результат встречи тяжело, ведь партнеры могут объявить о помощи Украине в режиме реального времени.

За день до переговоров стало известно, что Германия готовит зимний пакет военной помощи для Украины общей стоимостью 1 млрд евро для защиты критически важной инфраструктуры. В него войдет зенитный ракетный комплекс Patriot, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, 3 установки Gepard.

Истребители для Украины – еще одна постоянная тема обсуждения на "Рамштайне". Накануне заседания появилась информация, что Дания работает над расширением и углублением коалиции F-16.

Итоги прошлого заседания

По результатам "Рамштайна-15" в Германии 19 сентября партнеры объявили о новых пакетах помощи:

Дания объявила о предоставлении 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72.

объявила о предоставлении 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72. Великобритания обязалась передать Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

обязалась передать Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года. Германия анонсировала новый пакет помощи, который включает 200 бронированных машин MRAP, боеприпасы для минометов и артиллерии.

анонсировала новый пакет помощи, который включает 200 бронированных машин MRAP, боеприпасы для минометов и артиллерии. В США сообщили о скором прибытии танков Abrams на поле боя (25 сентября первая партия этих танков уже была в Украине) и мобилизации усилий для предоставления Украине систем ПВО и оборудования для перехвата.

"Рамштайн-15" был дебютным для нового министра обороны Украины Рустема Умерова. По итогам встречи Умеров сообщил, что партнеры договорились о создании Коалиции возможностей (Capabilities Coalition). Ее целью является формирование Сил обороны Украины будущего.

В первую очередь внимания коалиции требуют 5 кластеров: ПВО, артиллерия, авиация, военно-морские силы, бронетехника. Также одним из направлений работы будет IT – для создания единой цифровой экосистемы боевого управления и управления оборонными ресурсами Сил обороны.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, новую коалицию возглавят Эстония, Германия, Люксембург, Нидерланды и Польша. Основные задачи – предоставление танков Leopard, обучение пилотов на F-16, информационные технологии и кибербезопасность.