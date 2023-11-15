Встреча Байдена и Си Цзиньпина: чего ждать от саммита в Сан-Франциско

При подготовке материала использовались: публикации BBC, Barron's (газеты, издаваемой Dow Jones & Company), китайской CGTN и эксклюзивные комментарии аналитика центра "Украинская призма" Александра Краева.

Сегодняшний саммит станет всего лишь второй личной встречей с Си Цзиньпином за время президентства Байдена. Лидеры обсудят экономику, торговлю и геополитические темы, от Тайваня до войны Израиля против ХАМАС и России против Украины.

Встреча в Сан-Франциско пройдет на фоне наметившейся тенденции к стабилизации отношений. В прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань Китай прервал контакты с США по военной линии. В начале 2023-го был скандал с воздушным шаром в американском воздушном пространстве: Вашингтон обвинил китайскую сторону в шпионаже, Пекин это отрицал, называя его гражданским метеозондом.

Сейчас же, как говорят американские чиновники, Байден полон решимости восстановить эти каналы, но не факт, что Китай тоже этого хочет.

"Это не те отношения, которые были пять или десять лет назад, мы не говорим о длинном списке результатов. Цели (встречи, – ред.) заключаются в управлении конкуренцией, предотвращении конфликтных рисков и обеспечении открытости каналов связи", – приводит BBC цитату одного из них.

От встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена не ждут прорывов (фото facebook.com/WhiteHouse)

Вероятно, в фокусе окажется тайваньская тема. Китай претендует на суверенитет над островом, на котором в начале 2024 года пройдут выборы. Поэтому Си может попросить дополнительных заверений в том, что США не поддерживают независимость Тайваня. Байден в свою очередь должен подчеркнуть обеспокоенность военной активностью возле острова.

Будут обсуждаться ограничения США на экспорт технологий в Китай и напряженность, вызванная территориальными претензиями Пекина в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Кроме основных разногласий по поводу торговли и конкуренции, Байден предложит повлиять на Иран, чтобы тот воздержался от эскалации в ответ на действия Израиля в секторе Газа против террористов ХАМАС.

При этом аналитики не ждут прорыва и перезагрузки отношений. Их ожидания более скромны, они ограничиваются восстановлением коммуникаций по военной линии и прекращением потока фентанила китайского производства. Фентанил - это синтетический наркотик, в 50 раз более мощный, чем героин. Его называют главной причиной растущего числа смертей от передозировки наркотиками в США.

Ряд СМИ сообщил, что после встречи состоится ужин Си Цзиньпина с руководством ведущих американских компаний. Место за его столом стоит 40 000 долларов, а цена на входной билет стартует от 2 000 долларов.

Чего ждут в США и на мировых рынках

Встреча в Сан-Франциско станет кульминацией усилий администрации Байдена по стабилизации отношений с Китаем. Инвесторы полагают, что лучшим результатом будет, если обоим лидерам удастся вернуться в точку годичной давности (до инцидента с аэростатом). С обязательствами возобновить диалог, поскольку соперничество Вашингтона и Пекина усиливаются, а войны на Ближнем Востоке и в Украине создают новые проблемы.

Отсутствие открытых каналов для деэскалации потенциальных конфликтов, в том числе в Южно-Китайском море, беспокоит аналитиков.

"Самым большим позитивом стало бы указание на недопустимость военных действий. Это является одним из пробелов в отношениях США и Китая", ­– говорит Клейтон Аллен, освещающий политику Вашингтона для консалтинговой компании Eurasia Group.

Джо Байден "полон решимости" восстановить октрытые каналы связи с Китаем (фото Getty Images)

Накануне встречи были и умеренно позитивные сигналы. В частности, министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер КНР Ли Хэфэн согласились вместе работать над обеспечением экономического роста и финансовой стабильности, решением климатических вопросов и долговых проблем в странах с низкими доходами.

Пока же аналитики не видят ничего, что могло бы улучшить настроения на рынках и помочь компаниями, которые пытаются разобраться во все более спорных отношениях между США и Китаем.

"В настоящее время не следует ожидать событий, которые могут повлиять на рынок, таких как повышение или снижение тарифов. Причем их рост столь же вероятен, как и сокращение, учитывая отсутствие усилий по вовлечению США в сотрудничество с Китаем. Это будет верно и для 2025 года, если на выборах победит Дональд Трамп", – утверждает Генриетта Трейз, директор экономических исследований консалтинговой компании Veda Partners.

Без реального прогресса в вопросах климата, демпинга в поставках стали, прав человека и т.д. она не предвидит существенного изменения в ввозных пошлинах, введенных еще администрацией Трампа на китайский экспорт на 370 млрд долларов. С тех пор тарифное бремя только возрастало, тем не менее сегодняшняя встреча может обозначить дальнейший вектор администрации США.

По мнению Оуэна Тедфорда из исследовательского центра Beacon Research, по мере приближения выборов в США следует обратить внимание на перспективу возобновления контроля над TikTok, возможные ограничения на LIDAR – критически важную для беспилотных автомобилей технологию, и дополнительные ограничения на полупроводниковые технологии.

Чего ждут в Китае

На саммите АТЭС китайская сторона сосредоточится на своих инициативах по установлению регионального мира и стабилизации отношений с США.

Отметим, в странах АТЭС (всего 21 участник) проживают 2,9 млрд человек (почти 40% мирового населения), на них приходится около половины торговли и более 60% мирового ВВП. Примечательно, что в объединение входит Российская федерация, но на саммите не будет Владимира Путина. Вероятно, из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест за военные преступления в Украине. Хотя Соединенные Штаты не признают его компетенцию, ранее Байден дал понять, что сделает все для привлечения России к ответственности за ее агрессию против Украины.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Китая, Си Цзиньпин выступит с предложениями по углублению Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества и стимулированию регионального и глобального роста. И, возможно, свою речь он посвятит построению АТЭС с единым будущим, основанным на взаимном доверии.

Си Цзиньпин на саммите АТЭС расскажет о своем видении глобального будущего (фото Getty Images)

По мнению младшего научного сотрудника Института американских исследований Китайской академии социальных наук Чжана Ифэя, в отношении глобального порядка Си подробно изложит видение общего будущего с новым типом экономической глобализации, возвращением на путь мирного развития и общими ценностями.

Что касается встречи с Байденом Си может сказать и что-то новое, но все это останется в рамках ранее задекларированных принципов: взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.

"Эти принципы достаточно всеобъемлющи и затрагивают самые большие проблемы между Китаем и США, поскольку обе страны должны уважать национальные условия, управлять рисками, чтобы поддерживать мирное сосуществование и на этой основе искать общие интересы", – добавил аналитик.

Американо-китайские переговоры продолжатся, даже если в Сан-Франциско добьются дипломатического прогресса, поскольку структурные противоречия в любом случае останутся. Переломным моментом может стать изменение позиции США по отношению к Китаю, полагает Чжан.

"Если США, например, по-прежнему будут рассматривать подъем Китая как вызов, а затем будут рассматривать Китай как геополитического конкурента, они упустят возможности, которые развитие Китая приносит США и всему миру. Здоровые китайско-американские отношения – в интересах Тихоокеанского региона и всего мира, учитывая тот факт, что многие места охвачены конфликтами", – подчеркнул китайский аналитик.

Тема Украины в геополитическом контексте

Опрошенные РБК-Украина еще на прошлой неделе эксперты говорили, что российско-украинскую тему поднимут, но она не будет приоритетной. Подробнее об этом - в материале "На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине".

Аналитик центра "Украинская призма" Александр Краев уверен: лидеры США и Китая так или иначе будут говорить об Украине, и здесь есть несколько аспектов.

"Первый, как ни странно, – это ядерная безопасность. Мы помним, что ядерные провокации России, ее заигрывание с темой ядерной угрозы – это красная линия для Китая. Как только россияне поднимали ее, китайцы ставили вопрос ребром и говорили, что это недопустимо и Пекин будет отвечать. В этом контексте они ни разу прямо не упоминали Россию, но и так понятно, если их реакция выходила сразу после заявлений Путина. Китай и США на фоне войны в Украине должны начать разговор о взаимных ядерных гарантиях, что будут сдерживать Россию и так далее", – отметил он в беседе с изданием.

Лидеры Китая и США будут обсуждать Украину в геополитическом контексте (фото Getty Images)

Второй аспект касается правил игры в международных отношений. Которых после российского вторжения 24 февраля 2022 года больше не существует.

"Россия показала, что международное право не работает, международные организации не нужны, непонятно, что можно и чего нельзя, больше нет правильного и неправильного в международной политике, – поэтому мы увидели рост числа конфликтов в Африке, Центральной, Восточной Азии и Европе. Россия открыла "ящик Пандоры", система находится в состоянии хаоса и этот хаос усиливается", – подчеркнул аналитик.

По его словам, такой хаос не нужен ни США, ни Китаю.

"Да, они друг другу противостоят, они оппоненты, но это не означает, что им "окей" постоянно быть в таком хаосе, в котором "окей" быть россиянам. Поэтому в данном контексте вопрос Украины тоже будет рассмотрен. Мы стали маркером, как должна работать система. Соответственно, они обсудят, насколько "окей" помогать враждующим сторонам, насколько нормально продолжать торговлю с Россией. США, конечно, будут против, но Китай за это поставит свою цену. Украина точно будет среди тем, я бы сказал, в геополитическом смысле", – добавил Краев.

Плохая новость для Путина

На прошлой неделе РБК-Украина писало о том, что у Китая свое восприятие российско-украинской войны. Украина в его глазах – безусловный союзник США, кроме того, российскую агрессию он оправдывает тем, что Вашингтон якобы "расширяет" НАТО на восток. Байден будет предостерегать от прямой военной помощи России и настаивать, чтобы Си давил на Путина в вопросе прекращения войны. Но особых прорывов ждать не стоит, как и смены китайской риторики.

Очевидно, встреча лидеров США и Китая не нравится Москве. Не тем, что геополитические конкуренты сближаются, поскольку они остаются в состоянии "frienemy" (сочетание характеристик друзей и врагов), а тем, что Си Цзиньпин готов говорить с Байденом за спиной Владимира Путина.

Си Цзиньпин готов обсуждать правила игры без России, и это плохая новость для Владимира Путина (фото Getty Images)

"Китай готов договариваться с США и не поддерживать Россию. По сути, готов торговать российскими интересами. Россияне надеялись на китайскую поддержку еще с марта 2022 года, были запросы на баллистические ракеты, дроны оперативно-тактического уровня, товары двойного назначения, и россияне ничего из этого они не получили. Да, россияне получили через КНДР снаряды, форму и некоторые китайские ресурсы, но это далеко не тот уровень поддержки, на который надеялась Москва. Россию уже не считают сильной державой, ее не включают в клуб больших и сильных. А это именно то, о чем мечтала РФ, и одна из причин, по которым она развязала войну с Украиной", – объяснил Александр Краев.

По его мнению, плохая новость для Путина в том, что США и Китай договариваются о новых правилах и решают судьбу России без его участия. Смогут ли они согласовать их уже в Сан-Франциско? Вряд ли, ведь это сложный и длительный процесс.

"Но то, что этот процесс начнется, что в базовых рамках они смогут договориться, что можно, а чего нельзя, определят первичные пункты, скажем так, взаимного сожительства, – это точно. А главное – процесс должен быть продолжен. Что удивило лично меня – то, что чуть ли не большую заинтересованность во встрече публично демонстрируют именно китайцы. То есть американцы ее готовят и рекламируют, но в основном о ней говорит Китай. Я думаю, на одной встрече контакты не закончатся и это очень хороший сигнал для всего мира", – добавил аналитик.