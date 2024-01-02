RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Остановил Рауля и "Реал". Шовковский получил яркое поздравление от УЕФА: видео

Фото: Александр Шовковский провел всю карьеру в "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зрелищным хайлайтом поздравил главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского с днем рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

Наставник "бело-синих" отпраздновал 49-летие. УЕФА поздравил украинца с днем рождения упоминанием выступления голкипера в Лиге чемпионов 1999/2000.

Шовковский вышел в основе "Динамо" на матч второго группового этапа против мадридского "Реала". В середине первой половины он спас киевлян от второго пропущенного мяча, эффектно парировав удар нападающего Рауля с 11-метровой отметки. В конце концов матч завершился вничью 2:2.

В общей сложности Шовковский-футболист провел 77 матчей в Лиге чемпионов, в которых пропустил 116 мячей. Оставил ворота сухими украинец в 16-ти поединках. Самое большое достижение в турнире – полуфинал сезона 1998/99.

 

 

 

Кто такой Александр Шовковский

Коренной киевлянин, воспитанник "Динамо". Всю игровую карьеру провел в составе "бело-синих", в общей сложности отыграв 24 сезона за столичный гранд.

В составе "Динамо" провел 635 официальных матчей. Шовковский завоевал с киевлянами 14 чемпионских титулов, 11 Кубков Украины и 6 Суперкубков страны. Вместе с "бело-синими" дошел до полуфинала Лиги чемпионов 1998/99 и тогда же был номинирован на "Золотой мяч".

В сборной Украины дебютировал в 19 лет. Всего в 1994-2012 гг. провел за "сине-желтых" 92 матча (46 – без пропущенных мячей). Являлся основным голкипером на ЧМ-2006, где установил уникальное достижение в 1/8 финала – не пропустил ни одного пенальти в послематчевой серии со Швейцарией.

В апреле-июне и ноябре-декабре прошлого года был и. о. наставника "Динамо". После последнего поединка осенней части сезона стал главным тренером команды на постоянной основе.

Напомним, накануне составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоРеалУЕФАЛига Чемпионов