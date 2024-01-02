Остановил Рауля и "Реал". Шовковский получил яркое поздравление от УЕФА: видео

Наставник "бело-синих" отпраздновал 49-летие. УЕФА поздравил украинца с днем рождения упоминанием выступления голкипера в Лиге чемпионов 1999/2000.

Шовковский вышел в основе "Динамо" на матч второго группового этапа против мадридского "Реала". В середине первой половины он спас киевлян от второго пропущенного мяча, эффектно парировав удар нападающего Рауля с 11-метровой отметки. В конце концов матч завершился вничью 2:2.

В общей сложности Шовковский-футболист провел 77 матчей в Лиге чемпионов, в которых пропустил 116 мячей. Оставил ворота сухими украинец в 16-ти поединках. Самое большое достижение в турнире – полуфинал сезона 1998/99.

Кто такой Александр Шовковский

Коренной киевлянин, воспитанник "Динамо". Всю игровую карьеру провел в составе "бело-синих", в общей сложности отыграв 24 сезона за столичный гранд.

В составе "Динамо" провел 635 официальных матчей. Шовковский завоевал с киевлянами 14 чемпионских титулов, 11 Кубков Украины и 6 Суперкубков страны. Вместе с "бело-синими" дошел до полуфинала Лиги чемпионов 1998/99 и тогда же был номинирован на "Золотой мяч".

В сборной Украины дебютировал в 19 лет. Всего в 1994-2012 гг. провел за "сине-желтых" 92 матча (46 – без пропущенных мячей). Являлся основным голкипером на ЧМ-2006, где установил уникальное достижение в 1/8 финала – не пропустил ни одного пенальти в послематчевой серии со Швейцарией.

В апреле-июне и ноябре-декабре прошлого года был и. о. наставника "Динамо". После последнего поединка осенней части сезона стал главным тренером команды на постоянной основе.