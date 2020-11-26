ЗТМК включено в перелік об'єктів приватизації для нівелювання ризиків його зупинки, - ФДМУ

Запорізький титано-магнієвий комбінат розпорядженням Кабінету міністрів України від 25 листопада включений в перелік об'єктів приватизації.

Про це йдеться на сайті Фонду державного майна України.

Зокрема, вказується, що цей крок дозволить зупинити всі виконавчі провадження і забезпечити стабільну роботу підприємства.

Дана норма міститься в ЗУ "Про виконавче провадження", згідно з яким всі виконавчі дії щодо держпідприємств припиняються при їхньому включенні в перелік приватизації.

Таким чином ЗТМК отримає право відкрити новий розрахунковий рахунок для продовження виробництва і модернізації, а також убезпечив себе від процедури банкрутства, зазначають у фонді.

Як відомо, арешт рахунків ЗТМК був пов'язаний з накопиченими боргами за електроенергію у розмірі 1,2 млрд гривень, які були накопичені керівництвом комбінату на чолі з Володимиром Сиваком, афільованим з Дмитром Фірташем.

Нагадаємо, у 2013 році 49% акцій ЗТМК викупила компанія Tolexis Trading Limited, що належить Фірташу, а 51% акцій залишилися у держави.

Фонд держмайна підкреслює, що приватизаційний аукціон з ЗТМК відбудеться тільки після завершення розслідувань НАБУ і САП, що стосуються повернення 49% акцій комбінату державі.

Включення ЗТМК в перелік об'єктів приватизації є частиною плану з фінансового оздоровлення підприємства і не передбачає оголошення аукціону.

Крім того, згідно з планом, буде знижена собівартість виробництва, а з квітня 2021 обсяг виробництва повинен бути збільшений на 50%, що виведе підприємство до зони беззбитковості.

ЗТМК є єдиним виробником титанової губки в Європі.