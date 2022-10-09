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ВСУ освободили село Стельмаховка в Луганской области, - Гайдай

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил об освобождении села Стельмаховка. Украинские воины сделали фотографию на фоне здания сельского совета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Гайдая.

Стоит отметить, что Генеральный штаб Украины пока не подтверждал информацию об освободении Стельмаховки.

Фото: украинские военные на фоне сельсовета Стельмаховки (t.me/luhanskaVTSA/6237)

"Село Стельмаховка Коломычиской сельской общины Сватовского района Луганской области освобождено от российских оккупантов", - пишет Гайдай.

Фото: село Стельмаховка Луганской области (Google карта)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в рамках контрнаступления ВСУ в Донецкой области, наши воины освободили от российских оккупантов 40 населенных пунктов, которые находятся в Лиманской и Святогорской общинах.

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