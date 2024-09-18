ВСУ остановили продвижение россиян в Курской области, - комендатура

По его словам, в Курской области российские войска стремились атаковать позиции подразделений ВСУ по флангам. Однако попытки оккупантов удалось остановить.

Дмитрашковский отметил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и сегодня она под контролем ВСУ. Несмотря на это, частичного успеха враг все же достиг.

"Россияне вошли в один из населенных пунктов. Они начали бои за другой населенный пункт, но это все", - рассказал представитель комендатуры.

Он также добавил, что на подконтрольной Украине части Курской области остается немало гражданских. В некоторых населенных пунктах их остается более сотни, а то и более 500 человек.