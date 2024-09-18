ВСУ остановили продвижение россиян в Курской области, - комендатура

Вооруженные силы Украины приостановили наступление российских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя комендатуры ВСУ и спикера Минобороны Украины Алексея Дмитрашковского в комментарии AFP.
По его словам, в Курской области российские войска стремились атаковать позиции подразделений ВСУ по флангам. Однако попытки оккупантов удалось остановить.
Дмитрашковский отметил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и сегодня она под контролем ВСУ. Несмотря на это, частичного успеха враг все же достиг.
"Россияне вошли в один из населенных пунктов. Они начали бои за другой населенный пункт, но это все", - рассказал представитель комендатуры.
Он также добавил, что на подконтрольной Украине части Курской области остается немало гражданских. В некоторых населенных пунктах их остается более сотни, а то и более 500 человек.
Напомним, уже больше месяца продолжается наступательная операция ВСУ в Курской области. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более ста населенных пунктов, включая город Суджа.
Согласно данным источников РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин поручил военно-политическому руководству уволить Курскую область до 1 октября.
Уже 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области.
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