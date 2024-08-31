В ВСУ сделали заявление о назначении начальника штаба Сил беспилотных систем
Капитан первого ранга Роман Гладкий был назначен начальником штаба Сил беспилотных систем. В ВСУ прокомментировали его назначение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины в Facebook.
Как отмечают в ВСУ, Роман Гладкий является офицером с многолетним опытом службы и имеет соответствующее военное образование. В 2020-2023 годах занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.
Гладкий проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи по разным важным направлениям.
"Силы беспилотных систем, как отдельный род войск, находятся в состоянии формирования и развития. Этот процесс нуждается в понимании, терпении и иногда тишине. Призываем граждан и средства массовой информации перед распространением любой информации проверять ее достоверность", - говорится в заявлении.
Что этому предшествовало
Начальник отдела коммуникаций командования Сил беспилотных систем ВС Украины, майор Виталий Медведев в комментарии РБК-Украина подтвердил, что Роман Гладкий несколько недель назад был назначен на должность начальника штаба Сил беспилотных систем.
Его военная карьера началась в 1997 году. Гладкий работал на разных руководящих должностях в армии, а в 206 году был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВСУ. Уже через два года он был уволен.
В Минобороны заявили, что увольнение связано с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей. Однако в СМИ была информация, что у жены Гладкого якобы есть российский паспорт и она проживала в Крыму, а дочь якобы участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под флагом РФ.
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