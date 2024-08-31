В ВСУ сделали заявление о назначении начальника штаба Сил беспилотных систем

Капитан первого ранга Роман Гладкий был назначен начальником штаба Сил беспилотных систем. В ВСУ прокомментировали его назначение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины в Facebook.

Как отмечают в ВСУ, Роман Гладкий является офицером с многолетним опытом службы и имеет соответствующее военное образование. В 2020-2023 годах занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Гладкий проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи по разным важным направлениям.

"Силы беспилотных систем, как отдельный род войск, находятся в состоянии формирования и развития. Этот процесс нуждается в понимании, терпении и иногда тишине. Призываем граждан и средства массовой информации перед распространением любой информации проверять ее достоверность", - говорится в заявлении.