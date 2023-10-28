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ВСУ снова продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области, - ISW

Фото: ВСУ снова продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские войска снова несколько продвинулись и оттеснили оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Геолокированные кадры, опубликованные 27 октября, показывают, что подразделения ВСУ продвинулись дальше на юг у Антоновского автомобильного моста к северу от Олешек (7 км к югу от города Херсон и 4 км от реки Днепр).

В Генштабе ВСУ также сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области и на Мелитопольском направлении в Запорожской области.

Ключевые выводы ISW:

  • В ночь с 26 на 27 октября российские войска нанесли серию ракетных ударов по Украине.
  • 27 октября неустановленные лица попытались убить поддерживаемого Россией бывшего украинского политика-сепаратиста Олега Царева.
  • Российские власти, вероятно, вынудили украинских военнопленных присоединиться к "добровольческому" формированию, которое будет воевать в Украине, что представляет собой явное нарушение Женевской конвенции о военнопленных.
  • 27 октября российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

 

Ранее сообщалось, что у ВСУ есть плацдарм на левобережье Херсонской области, и он расширяется.

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