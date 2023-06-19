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ВСУ уничтожили устаревший танк Т-62: Череватый о новых успехах под Купянском и Лиманом

Фото: Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ (podul.ro)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают ликвидировать врага на Лиманском и Купянском направлениях. Недавно им удалось уничтожить вражеский устаревший танк Т-62.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"На Лиманском и Купянском направлениях за сутки нашими защитниками уничтожен танк Т-72, самоходная артиллерийская установка, дрон-камикадзе "Ланцет" и два автомобиля", - говорится в заявлении.

По его словам, 555 раз враг использовал артиллерию на этом участке фронта, а также дважды пытался атаковать наши позиции и совершил пять авиационных налетов. ВСУ уничтожили вражеский устаревший танк Т-62 на этом участке фронта.

"Во время отражения атак россиян убито 35 оккупантов, 43 получили ранения", - сказал Череватый.

Т-62 - эту модель приняли на вооружение в 1961 году и сняли с производства еще в 1975 году. Но россияне вынуждены были бросить в бой этот почти музейный экспонат.

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях

ВСУ сдерживают натиск оккупантов на этой линии фронта, боевые столкновения здесь происходят регулярно. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные подтянули силы на Лиманском и Купянском направлениях и пытаются осуществить наступление.

"Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои. Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", - сказала Маляр.

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