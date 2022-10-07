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ВСУ уничтожили еще два российских беспилотника

Фото: ВСУ уничтожили еще два российских беспилотника (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Наши воины 6 октября "приземлили" еще 2 беспилотника врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вечером сбили еще два российских БпЛА, тип уточняется", - отметили военные.

Дроны противника уничтожили служащие боевых обслуг зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр".

Они выполняют боевые задачи в оперативном подчинении воздушных соединений "Юг" и "Восток".

Напомним, Вооруженные силы Украины сбили шесть вражеских дронов-камикадзе над Одесской и Николаевской областями.

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