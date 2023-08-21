ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 21 августа, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 257 930 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 артсистем, 14 ББМ и 12 танков врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Кроме того, как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись к окрестностям Работиного в Запорожской области.
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