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ВСУ уничтожили российскую С-400, из которой оккупанты ударили по кафе в Краматорске

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Краматорск, Суббота 15 июля 2023 12:23
ВСУ уничтожили российскую С-400, из которой оккупанты ударили по кафе в Краматорске Фото: ВСУ уничтожили С-400, из которой оккупанты ударили по Краматорску (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожили на Донбассе российскую зенитно-ракетную систему С-400. Из нее в июне российские захватчики ударили по Краматорску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

С помощью системы HIMARS украинские бойцы уничтожили дорогую российскую ЗРС С-400 "Триумф". Она размещалась под Дебальцевым.

По имеющимся данным Центра стратегических коммуникаций, это именно та российская С-400, из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске 27 июня. В результате вражеской атаки погибли более 10 человек, среди которых трое детей.

Фото: ВСУ уничтожили С-400, из которой оккупанты ударили по Краматорску (t.me/ok_pivnich1)

Циническая атака на Краматорске

Напомним, российские оккупанты вечером 27 июня ударили ракетами по кафе в Краматорске, где находилось большое количество людей. Также они обстреляли частный сектор Беленькое.

В результате циничной атаки погибли 13 человек, среди них трое несовершеннолетних девочек. Ранения получили 65 человек, среди пострадавших были иностранцы.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на теракт, подчеркнул, что Россия заслуживает только поражение и трибунал.

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