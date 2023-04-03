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ВСУ уничтожили более 175 тысяч оккупантов с начала войны и сбили 13 БПЛА за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 3 апреля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро понедельника, 3 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 175160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 ББМ и 13 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 175160 (+610) человек ликвидировано,
  • танков - 3619 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 6993 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2694 (+7) ед,
  • РСЗО - 527 (+0) ед,
  • средства ПВО - 280 (+1) ед,
  • самолетов - 306 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2262 (+13),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5553 (+16) ед,
  • специальная техника - 298 (+2)

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